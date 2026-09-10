El exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga acusó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de mantener sin resolver su situación laboral tras su cese y comparó su espera con la del protagonista de “El coronel no tiene quien le escriba”.

El exfuncionario aseguró que todavía no hay una definición sobre su posible reincorporación, indemnización o liquidación.

En una publicación en X, anunció para este 10 de septiembre una nueva reunión con la dependencia en “Conciliación y Arbitraje”, a la que acudirá con el reclamo de obtener justicia laboral.

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El exfuncionario Marx Arriaga abandonó las instalaciones de la SEP tras 100 horas atrincherado en su oficina el pasado martes 17 de febrero de 2026. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

“¡Encontraré hoy, 10 de Septiembre, la justicia laboral!”, escribe al inicio de su mensaje.

Arriaga afirmó que han transcurrido ocho meses desde su separación del cargo sin que se resuelva su caso. También cuestionó que no se haya aclarado quién ordenó la presencia de policías durante su cese ni la legalidad de esa decisión.

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“Toca una reunión más en ‘Conciliación y Arbitraje’ con la @SEP_mx. Pasaron 8 meses desde que me cesaron y aún no se resuelve algo”, señaló.

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Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (15/05/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Arriaga enumeró las respuestas que, asegura, siguen pendientes: si volverá a su puesto o si recibirá una indemnización o liquidación. “¡No saben y creo; no les importa!”, reprocha.

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Calificó situación de “indignante” y recurre al desenlace de la novela de Gabriel García Márquez para ilustrar su espera.

“Esta situación, indignante, me recuerda el final de la novela: ‘El coronel no tiene quien le escriba’. ¿La recuerdan?”, pregunta a sus seguidores.

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En su mensaje evocó al protagonista, quien espera durante años la llegada de su pensión, y reproduce el diálogo final con su esposa, desesperada por la falta de alimentos.

“La mujer se desesperó. «Y mientras tanto qué comemos», preguntó, y agarró al coronel por el cuello de franela. Lo sacudió con energía.

—Dime, qué comemos”.

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Arriaga cierra su publicación con la respuesta del personaje: “—Mierda”.

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