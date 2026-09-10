Moscú.- El Kremlin aseguró que la posibilidad de declarar una tregua energética entre Rusia y Ucrania no se está debatiendo ahora.

"No hay conversaciones sustanciales sobre este tema", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por las agencias locales.

Peskov afirmó que "Ucrania está atacando objetivos civiles" e infraestructura social en Rusia, con lo que "ha abierto la caja de Pandora".

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"Nuestras fuerzas armadas están llevando a cabo ataques a gran escala, sistemáticos y planificados contra objetivos correspondientes en Ucrania. El régimen de Kiev se encuentra en una situación muy difícil y, por lo tanto, naturalmente, no propone un arreglo que sea mutuo y totalmente compatible con nuestros intereses, sino una tregua en un área que es su talón de Aquiles", añadió el portavoz.

Recordó que Rusia ya ha respondido a esta petición en repetidas ocasiones.

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"Todas nuestras propuestas para poner fin a los combates son bien conocidas. Las condiciones no han cambiado", dijo y agregó que lo único que cambia es la situación sobre el terreno para las fuerzas ucranianas.

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