Como cada semana, Ticketmaster libera una ventana de oportunidades perfecta para cuidar la cartera sin perderse de la experiencia de ir a un concierto: el jueves de 2x1.

Si tu plan para los próximos días involucra corear tus canciones favoritas a todo pulmón, aquí te presentamos una selección con 5 conciertos imperdibles disponibles en la promoción de este 10 de septiembre para que compres dos entradas al precio de una y armes el plan sin gastar de más.

5 conciertos para aprovechar el jueves de 2x1 en Ticketmaster

Inspector

Inspector es una de las agrupaciones más influyentes y emblemáticas del ska en México y Latinoamérica. Surgidos en Monterrey, Nuevo León, a mediados de los años noventa, la banda logró consolidar un sonido único denominado "Ska a la mexicana", caracterizado por fusionar el ritmo jamaiquino con géneros latinos como la cumbia, el bolero, el rockabilly y la música norteña.

Jesse & Joy

Con casi dos décadas marcando la pauta del pop acústico y romántico en español, los hermanos Huerta saben perfectamente cómo tocar las fibras más sensibles de su audiencia.

Jorge Muñiz

Conocido cariñosamente en el espectáculo mexicano como "Coque", Jorge Muñiz es una de las figuras más versátiles y queridas de la música romántica y la televisión en México.

Maroon 5

Maroon 5 es una de las agrupaciones de pop-rock más exitosas, comerciales e influyentes del siglo XXI. Originados a mediados de los noventa bajo el nombre de Kara's Flowers, el grupo de Los Ángeles experimentó una transformación radical a principios de los 2000, adoptando un sonido fresco que fusionaba el rock alternativo con el funk, el soul y el R&B.

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Lucero

Lucero, conocida universalmente como "La Novia de América", es una de las figuras más queridas, versátiles y respetadas del espectáculo en Iberoamérica. Con una trayectoria artística que supera las cuatro décadas, ha construido un legado excepcional que abarca la televisión, el cine y, por supuesto, una exitosa carrera discográfica que la consolidó como una de las voces más emblemáticas de la música en español.