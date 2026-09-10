Gala Montes pidió perdón a "La casa de los famosos México" por haberles fallado, y desmintió la versión que circula de que protagonizó un momento violento dentro del confesionario previo a su salida del reality.

La actriz, quien ingresó el domingo a la casa, dio su versión de por qué está afuera, confesó que no quería salirse, pues recién entró, de paso dijo que le pagaron muy bien y que al resto de los habitantes también, por lo que no entiende la actitud pasiva de muchos de ellos.

"Gracias por invitarme y perdón por fallarles Casa de los famosos, perdón", expresó Gala en un video que compartió en sus redes , aseguró que está rehabilitada, sin fumar, y precisó que en el comentado momento, cuando está cenando en la madrugada y Ese Pérez se acerca y la abraza, estaba en "estado de somnolencia" y no lo que se dice en redes.

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Narró que previo a su salida le solicitó a la jefa un tampón porque estaba en su periodo, sin embargo no se lo facilitaron pese a que insistió mucho, incluso, comentó que abrió una puerta que lleva a un foro, algo que está prohibido.

"Cedo porque trabajo para ellos", puntualizó Gala; después, cuando reingresó a la casa, la psicóloga habló con ella y la cuestionó sobre lo que tenía, le dijo que "ya no era la misma de antes", que "no le podía dar un brote psicótico" y que les "preocupaba su estado", contradicciones, según en palabras de Gala.

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Montes confesó que las palabras de la psicóloga sí la hicieron enojar mucho, pero no al grado de lo que ha comentado la periodista Joanna Vega Biestro, quien afirmó que según sus fuentes, Gala se puso muy agresiva y por eso la sacaron del reality.

Aseguró que no es drogadicta pero que sí consume mariguana desde el distanciamiento con su sobrina Alabama, hija de su hermana Beba Montes.

Gala advirtió a Vega Biestro que no mintiera, dijo que sus fuentes le están dando información errónea, y adelantó que después terminará de contar la historia, de momento dejó claro que no era su intención quedar fuera del reality, y cerró diciendo que le gustaría que ganara Karina Torres o Masad Altamimi, pues ambos le dieron buena vibra.

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