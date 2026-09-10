Hay un sonido inconfundible que retumba cada mañana en los rincones de Guadalajara: el crujido seco de un birote salado al cortarse por la mitad, listo para recibir una generosa capa de frijoles refritos, carnitas doradas y sumergirse sin piedad en un baño de chile de árbol hirviendo.

Ese crujido es el latido gastronómico de Jalisco y, este 10 de septiembre la Perla Tapatía se viste de fiesta para celebrar el Día de la Torta Ahogada.

Para esta fiesta instaurada en 2022, el corazón de la ciudad se transformará en un festín al aire libre el próximo 27 de septiembre, cuando los 30 torteros más famosos del estado se reunirán en el Centro Histórico para regalar más de 25 mil tortas ahogadas a todos los asistentes en el Paseo Alcalde (entre Av. Juárez y la calle Morelos), en un horario de 9:30 a 14:00 hrs.

Si vas a sumarte a la fiesta, te contamos la historia, la ciencia detrás de su éxito y la ruta imperdible para degustar este manjar.

Leer también: Cómo hacer tortas ahogadas para desayunar

El birote salado es el secreto fundamental de la torta ahogada; su corteza crujiente y migajón denso evitan que el pan se deshaga al contacto con la salsa caliente. Foto: Cortesía de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara.

El secreto inquebrantable de la torta ahogada

Intentar replicar una verdadera torta ahogada fuera de Jalisco es una misión casi imposible, y el responsable es el pan. El birote salado posee una corteza densa, crocante y una miga permeada por una acidez particular.

[Publicidad]

Este resultado no es casualidad: la altitud de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la presión atmosférica y el microclima de la región influyen directamente en la fermentación de la levadura y en el horneado. Gracias a esta consistencia, el pan resiste la inmersión en el caldillo hirviendo sin deshacerse en el intento.

El equilibrio perfecto se logra con las carnes de cerdo frito (carnitas), la capa de frijoles refritos untada en la base y dos salsas fundamentales: una base de jitomate sazonada con especias y la salsa picante, elaborada con chile de árbol de Yahualica —que cuenta con Denominación de Origen—, vinagre y sal.

Distintas propuestas de la ruta tapatía: desde las clásicas tortas ahogadas de carnitas hasta versiones contemporáneas con camarones o salsas especiales. Fotos: Facebook Las Famosas, Tortas Toño y Marco Beteta.

Ruta imperdible de la torta ahogada en Guadalajara

Si estás en Guadalajara o planeas una visita culinaria, estos cuatro establecimientos son paradas obligadas para entender la evolución y tradición de este platillo:

[Publicidad]

Don José el de la bicicleta: la leyenda viviente del platillo. Desde 1960, cuenta la leyenda que Don José recorría las calles de la Calzada Independencia para vender sus tortas ahogadas, que en un comienzo servía en papel estraza y, después, comenzó a venderlas en bolsa. Una empresa que en un inicio se caracterizó por su forma peculiar de ofrecer a los tapatíos la torta ahogada. Tortas Toño: el ejemplo perfecto de consistencia y tradición que lleva más de tres décadas conquistando a distintas generaciones. Este negocio inició con un pequeño puesto en la Colonia Providencia y ahora cuenta con siete sucursales en la ciudad. Este es un lugar al que casi cualquier tapatío ha acudido por una rica torta ahogada y al que seguramente has recurrido para presentar este platillo típico de Jalisco a familiares o amigos que te visitan de otras partes. Tortas Ahogadas "Las Famosas": cuenta con 18 sucursales ubicadas en el Área Metropolitana de Guadalajara, una de ellas se ubica en el Pueblo Mágico de Tlaquepaque. Aquí se adaptan a todos los gustos, encuentras desde la típica torta ahogada de carnitas hasta de buche, lengua, mixta, camarón, panela y tienen su versión de torta loca que va con aderezo de chipotle. El Profe Jiménez: con alrededor de 47 años de historia, en la esquina de Andrés Terán y José María Vigil se ubica un pequeño puesto callejero donde, para varios, es donde se comen las mejores tortas ahogadas de Guadalajara. Su secreto se centra en el toque casero y los ingredientes frescos que usan en la receta. Aquí podrás probar algo distinto, una de sus especialidades, el llamado destruido, un taco dorado quebrado al que se le añade la porción de carne de una torta, col, cebolla, salsas, y si lo prefieres, puedes agregar también panela asada.

¿Cómo se pide una torta ahogada?

El código local es claro y la precisión en la orden lo es todo. Dependiendo de la tolerancia al picante y gustos de cada comensal , te damos las tres variantes principales:

Con todo / Bien ahogada : el birote rellenado con la carne de tu elección se sumerge por completo en la salsa picante de chile de árbol.

: el birote rellenado con la carne de tu elección se sumerge por completo en la salsa picante de chile de árbol. Media ahogada : se baña generosamente con el caldillo de jitomate dulce y se remata con una cucharada o un "toque" de la salsa picante.

: se baña generosamente con el caldillo de jitomate dulce y se remata con una cucharada o un "toque" de la salsa picante. Sola o ahogada en salsa dulce: ideal para quienes prefieren evitar el picor y disfrutar únicamente el sabor del jitomate especiado.

No olvides que este manjar se acompaña siempre con cebolla desflemada en limón y un toque de orégano recién espolvoreado.

Disfruta este Día de la Torta Ahogada que, más que una comida, es una experiencia que refleja la identidad, el mestizaje cultural y el sabor de Jalisco.

[Publicidad]

Leer también: Cuáles son los nutrientes y calorías del bolillo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters