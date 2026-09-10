A los Pumas les urge regresar a la senda de la victoria y ver en acción a César Huerta, su fichaje estelar para este torneo Apertura 2026. El dorsal 10 del Club Universidad ya aparece registrado y si así lo desea el técnico Esteban Solari, el "Chino" podría tener minutos esta noche frente al León, en el estadio Olímpico Universitario.

Echar mano de sus mejores hombres y acabar con la racha negativa urge en un seno auriazul golpeado con la seguidilla de resultados que no incluyen una victoria desde el pasado 31 de julio, cuando se impusieron por goleada (1-5) a los Bravos, en Ciudad Juárez.

Desde la Jornada 3, los universitarios no suman de a tres. Desde entonces, entre Liga MX y Leagues Cup, son seis partidos sin ganar: tres victorias y tres empates.

Ubicados en la posición 12 con ocho puntos, los felinos reciben al León, dirigido por Javier Gandolfi, que regresa al certamen local después de finalizar como tercer lugar de la Leagues Cup.

Pumas no ha podido ganar en casa y es otra de las tareas pendientes que buscará tachar de su lista, esta noche en Ciudad Universitaria frente a su afición, que espera paciente por el despertar del reciente subcampeón del futbol mexicano.

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César "Chino" Huerta en su primera etapa con Pumas - Foto: Imago7

¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs León?

Una derrota, frente a los Tuzos de Pachuca y dos empates, con los Gallos Blancos de Querétaro y el Necaxa, son los resultados que arrastra el equipo del argentino Esteban Solari como local en este primer tercio del certamen.

Fecha: Jueves, 10 de septiembre

Jueves, 10 de septiembre Horario: 21:05

21:05 Transmisión: ViX Premium

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