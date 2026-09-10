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Monterrey, Nuevo León. – Un tránsito municipal perdió la vida luego de ser arrollado mientras realizaba labores de control de tránsito en las obras de la Línea 6 del Metro, sobre la Carretera Miguel Alemán, en Apodaca, Nuevo León.
La víctima fue identificada como Alexander Antonio Vázquez Gómez, de 33 años, quien ostentaba el grado de Policía Tercero y era originario del estado de Chiapas.
De acuerdo con los primeros reportes, el oficial fue trasladado de urgencia a la Clínica 67 del IMSS debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento a consecuencia de múltiples fracturas.
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Las autoridades informaron que el accidente se registró en el cruce de la carretera Miguel Alemán y la avenida Concordia, a la altura del Parque Industrial Kalos, uno de los principales corredores industriales de la zona metropolitana.
El conductor presuntamente involucrado, identificado como Rubén, de 61 años, también resultó lesionado y fue llevado al Hospital Metropolitano para recibir atención médica.
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Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron las diligencias correspondientes y comenzaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atropello y determinar las responsabilidades que puedan derivarse.
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