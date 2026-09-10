Tlalnepantla, Méx.- La investigación por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y su familia tendrá cuatro meses más para reunir pruebas, periodo en el que la asesoría jurídica de las víctimas buscará que los asesinatos de las mujeres sean investigados como feminicidio y determinar si hubo más personas involucradas.

“Consideramos que se surte el supuesto legal para el caso de feminicidio, pues las víctimas mujeres fueron privadas por razón de género, hay una relación de confianza, fueron amordazadas”, declaró, en entrevista, Luis Rodríguez, asesor jurídico de las víctimas.

Aunque la jueza vinculó a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por homicidio calificado, el asesor jurídico señaló que durante los cuatro meses de investigación complementaria buscarán aportar elementos para que se considere la hipótesis de feminicidio.

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“Tenemos cuatro meses para direccionar la investigación y sea feminicidio”, sostuvo.

El multihomicidio, ocurrió la tarde del 1 de septiembre, en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza.

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En el domicilio fueron asesinados Jonathan Meléndez; su esposa, Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo; Sofía, su hija de tres años, y Aleyda, empleada doméstica de la familia, de acuerdo con los datos de la Fiscalía mexiquense.

LL