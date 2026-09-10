Acción Nacional no necesitaría al PRI para ganar en las elecciones de 2027, aunque no se descarta una alianza con el partido tricolor, aseguró la presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez.

En rueda de prensa, detalló que apenas hace unos días comenzó el proceso electoral en la Ciudad, por lo que “poco a poco se irá avanzando en cualquiera de los temas”, como el de las alianzas.

Precisó que después de hablar con el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, se tomará una determinación sobre el tema de las alianzas en la Ciudad.

“No tenemos todavía una decisión en tanto no nos sentemos con el jefe nacional y en tanto no llevemos todas nuestras inquietudes, nuestros posicionamientos, lo que dice la militancia, de verdad que todo eso lo vamos a poner en la mesa, por eso soy muy responsable y esperaré a poder platicar con el jefe nacional”, comentó.

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Subrayó que se deben platicar las cosas con calma, pero dejó claro que en la Ciudad de México el PAN es la oposición.

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“Soy muy responsable con lo que voy a decir a continuación: lo cierto es que Acción Nacional en la Ciudad de México es la oposición, es el partido que ha reunido mayor confianza entre los y los capitalinos para poder cambiar la realidad de nuestra ciudad; entonces, pues sí platicarlo, no estamos en pláticas, pero lo cierto es que tenemos que hacerlo con mucha mesura, de entrada por los tiempos, porque también para nosotros, como se planteó por el jefe nacional, lo más importante son las y los capitalinos”, subrayó Luisa Gutiérrez.

El martes, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Tania Larios, fue clara al señalar que el PAN necesita al PRI para ganar, y agradeció que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, se haya abierto a la posibilidad de conformar coaliciones desde lo local, y subrayó que la capital del país será un ejemplo exitoso de una alianza entre el PRI y el PAN.

“Le hacemos un llamado al PAN, y nos dio gusto en el PRI el anuncio del presidente nacional del PAN, Jorge Romero, de que en lo local se van a abrir espacios para formar coaliciones, la vez pasada fui muy clara y les mencioné que sin el PRI no se ganaba ninguna alcaldía en la Ciudad de México, hoy les digo: el PRI es indispensable para el triunfo, el PRI es indispensable para ganarle a Morena en el 2027”, puntualizó.

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