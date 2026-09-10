Metrópoli | 10-09-26 | 13:12 | Actualizada | 10-09-26 | 13:15 |

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) dio a conocer los avances de la Línea 5 del, pues en la estación Olivar del Conde, ubicada en la colonia Palmas de la alcaldía Álvaro Obregón, se realiza el armado de pilas, habilitado de acero y el montado de estribos.

En redes sociales, la dependencia detalló que los trabajadores están interviniendo en 4 mil metros cuadrados de cimentación, para lograr un “transporte digno, seguro y eficiente”, en Álvaro Obregón, pues la Línea 5 irá de Mixcoac a El Oyamel y San Bartolo Ameyalco.

“En la colonia Palmas, alcaldía Álvaro Obregón, avanzamos con los trabajos para la construcción de la estación Olivar del Conde de la Línea 5 del Cablebús. Desde la Sobse trabajamos para hacer realidad esta alternativa de transporte público”, publicó.

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La Línea 5 del Cablebús contempla un recorrido de 15.4 kilómetros con 12 estaciones, que conectarán Mixcoac con 61 colonias de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, en un recorrido total de aproximadamente 40 minutos.

La obra es construida por Gami Ingeniería e Instalaciones y Doppelmayr México, con una inversión de 7 mil 868 millones 146 mil pesos.

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