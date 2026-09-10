La verificación vehicular es un programa que tiene como objetivo evaluar los niveles de emisiones contaminantes provenientes de los vehículos automotores para determinar si cumplen con los límites establecidos.

Por ello, si te toca realizar el trámite en septiembre, hoy en Autopistas te contamos si los verificentros abrirán los días 15 y 16.

La verificación tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes de los autos. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL.

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¿Los verificentros operarán el 15 y 16 de septiembre?

¡Tómalo en cuenta! Los verificentros operarán de manera normal el día 15 de septiembre de 2026, en un horario comprendido de las 8:00 a las 19:00 horas.

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a través de la Dirección General de Calidad del Aire, informó que los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares de la CDMX, así como el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes de la Dirección General de Calidad del Aire, permanecerán cerrados el 16 de septiembre de 2026.

¿El motivo? Esta fecha es considerada un día de descanso obligatorio de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

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Asimismo, la Sedema informó que el cierre tiene sustento en el Artículo 25 del Reglamento de la Ley Ambiental de la CDMX en materia de verificación vehicular, así como en el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial el 30 de enero de 2026, mediante el cual se suspenden términos de diversos procedimientos administrativos durante los días señalados.

Por lo tanto, si te toca verificar tu auto en septiembre, te sugerimos tomar las medidas necesarias ante la suspensión de actividades.

Finalmente, la dependencia señaló que el servicio de los verificentros se reanudará el 17 de septiembre de 2026 de 8:00 a 20:00 horas, mientras que el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes de la Dirección General de Calidad del Aire continuarán operaciones el mismo día en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

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La Sedema informó que los verificentros no operarán el 16 de septiembre. Foto: Sedema

¿Qué autos deben verificar en septiembre en la CDMX?

¡Que no se te pase! Los autos deberán realizar las pruebas de emisiones vehiculares y revisión de componentes de control ambiental para poder obtener el holograma de verificación correspondiente.

Estos son los vehículos que deben acudir a los verificentros este mes:

Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Recuerda que el costo por los servicios de verificación, para todo tipo de constancia (“Holograma “0”, “1”, “2”, Rechazo y Evaluación Técnica, así como del incentivo “00”), es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es decir $765.44; mientras que para foráneos voluntarios es de $630.

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La verificación es uno de los trámites más importantes que deben realizar los conductores para reducir las emisiones contaminantes de los autos, por ello, te recomendamos planear tu visita al verificentro antes o después del 16 de septiembre.

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