Cuando no se encuentra en el estudio, o de gira con Molotov, o en sus múltiples quehaceres, Miky Huidobro también dedica tiempo a escuchar los discos gestados por otros grandes músicos, dedicados al rock; le preguntamos cuáles de ellos podía calificar como esenciales y esto nos contestó.

El bajista de la banda mexicana conversó con EL UNIVERSAL y, durante la charla, habló de las sensaciones que experimenta en su faceta como solista y músico independiente, luego de más de 30 años de trabajar con sus compañeros de agrupación; Tito Fuentes, Paco Ayala y Randy Ebright.

En su búsqueda de habitar la música en solitario, Miky cayó en la cuenta que, es trabajando en su proyecto "el Gentleman del rock", en donde más cómodo se encuentra.

"Empecé a desarrollar una manera de componer, de ensayar, tan sencilla y tan eficaz que me siento más cómodo ahí, ahora mi lugar de comodidad es ese, no hay presiones extras de ninguna índole, me hace fluir mucho más para escribir canciones, descubrir sonidos y te vuelves más práctico".

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Este período, además, le ha permitido colaborar con otros músicos; Silvana Vega (baterista) es una de ellos.

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Con Silvana -confió- no sólo hace buena mancuerna arriba del escenario, sino que comparten gustos musicales específicos, sin importar que, entre ellos, exista cierta brecha generacional.

En ese respecto, el creador de temas como "Gimme tha power" y "Ching* tu madre", mencionó algunos de sus álbumes predilectos, entre los que predominan:

"London calling" (|979) / The Clash

"London calling", álbum de 1979 de The Clash. Foto: Especial

"Double fantasy" (|980) / John Lennon y Yoko Ono

"Double fantasy", álbum de Yoko Ono & John Lennon, de 1989. Foto: Especial

"Mother´s milk" (1989) / Red Hot Chilli Peppers

"Mother´s milk", álbum de 1989 de Red Hot Chilli Peppers. Foto: Especial

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Además, Miky mencionó que, de entre las bandas que más escuchaba, cuando el rock nacional disfrutaba de su auge, luego de décadas de permanecer en secretismo, debido a la prohibición derivada de los acontecimientos en el Festival de Avándaro, como Botellita de Jerez y Bon y los enemigos del silencio.

Como parte de una dinámica, el músico también reveló cuáles son algunas de sus canciones favoritas de otras bandas de rock mexicano:

Fobia - "Miel del escorpión"

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Maná -"Cómo te deseo"

Panda - "Cita del quirófano"

La Barranca - "Día gris"

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Bon y los enemigos del silencio - "Reventón"

Botellita de Jerez - "El Tlálocman"

Café Tacvba - "El Borrego"

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El Gran Silencio - "Duerme soñando"

La Candelaria - "Por siempre inercia"

La Castañeda - "El Loco"

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Las insólitas imágenes de Aurora - "El Safari"

Las Ultrasónicas - "Qué grosero"

Los amantes de Lola - "La era del terror"

Moderatto - "Muriendo lento"

Molotov - "Frijolero"

Panteón Rococó - "La carencia"

Ritmo Peligroso - "Contaminado"

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