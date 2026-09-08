Kenny Avilés, mejor conocida por el nombre de su banda de rock, "Kenny y los eléctricos", está llamando la atención por su participación en "La granja VIP", en donde ha sorprendido por su vulnerabilidad pues, a lo largo de su trayectoria, su quehacer en la música ha sido comparablo a la irreverencia y rebeldía, la cual se convirtió en una escuela para músicos que, hoy, son unos de los más importantes en la escena musical.

La rockera, famosa, en la memoria colectiva, por temas como "No huyas de mí" y "Me quieres cotorrear", es una de las participantes del reality de TV Azteca; se trata de una de las personalidades más importantes y conocidas de la competencia pues, todavía antes, siquiera, que integrara un proyecto tan ajeno a su profesión, ha contado con fans cautivos que, sin importar el paso del tiempo, respaldan su paso por el rock.

Kenny no sólo fue una de las intérpretes del rock nacional que allanó el terreno a otras referentes posteriores, como Rita Guerrero, Julieta Venegas, Ely Guerra y María Barracuda.

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Cabe destacar que, durante su trayectoria, la cual se extiende a alrededor de más de 40 años de carrera, Kenny cobijó a músicos que, hoy, son algunas de las figuras más influyentes del rock nacional y que, en sus inicios, contribuyeron con ella en conciertos, grabaciones de estudios y lecciones de la cotidianidad en la vida de una rockera y rockero.

Tal fue el caso de exponentes que, hoy, son muy reconocidos como Paco Ayala, bajista de Molotov, quien, después de tocar en bandas com Raxas y con el músico Arturo Huizar, comenzó a tocar con la rockera; él no fue el único, Lino Nava (QEPD), Jorge "la Chiquis Amaro", Aleks Synktek, Sabo Romo y Alejandra Guzmán trabajaban con ella.

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El bajista ha declarado que, trabajar con Kenny, a inicios de los noventas, representaba "desvirginarse"; con ella, obtuvo sus primeros sueldos, más justos, como músico.

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El recuerdo que Paco conserva es muy distinto al de "Chiquis" que, afirma que, con Kenny, vivió una etapa intrépida, en la que era dichoso, por el hecho de tangibilizar su deseo de dedicarse a la música y, cada día que pasaba, perfeccionar su técnica, tanto en la producción, como en la guitarra, que era el género que dominaba en ese tiempo pues, hoy día, es multiinstrumentalista.

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Para Amaro fue un tiempo "aguerrido" en el que, a veces con sueldo y, otras sin él, aprendió y adoptó su amor por la música.

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