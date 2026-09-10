Culiacán, Sin. - La fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo dijo que se da un seguimiento a los feminicidios registrados en este año (76 casos), particularmente a los cometidos en los municipios de Escuinapa y Mazatlán para analizar los factores o circunstancias que puedan ser semejantes en cada caso.

Al celebrar en la ciudad de Mazatlán una reunión de trabajo con la vice fiscalía de la Región Sur dijo que se revisa los avances en la integración de las carpetas de investigación realizadas en cada uno de los casos, con la intención de verificar de manera puntual las líneas establecidas y los elementos obtenidos.

Dio a conocer que con base en la información contenida en cada carpeta se continuará con la revisión de los avances obtenidos, a fin de contar con mayores elementos para el esclarecimiento de los hechos.

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Al celebrar en la ciudad de Mazatlán una reunión de trabajo con la vice fiscalía de la Región Sur dijo que se revisa los avances en la integración de las carpetas de investigación. (10/09/26) Foto: Especial.

La titular del Órgano Autónomo de Justicia puntualizó que se dará continuidad al informe que se elabora desde la Unidad de Análisis y Contexto en el delito de feminicidio, sobre todo los cometidos en los municipios de Escuinapa y Mazatlán.

Según las estadísticas de la Fiscalía General del estado sobre el delito tipificado como feminicidio, al cierre del octavo mes del año, se registraron 76 casos, de los cuales, veinte de ellos se cometieron en el mes de agosto pasado.

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Los datos arrojan que el comportamiento delictivo en este delito en el transcurso del presente año, los meses con el mayor número de casos, fue enero, con nueve casos, abril, se elevó a doce y en mes que concluyó fue el más alto, con veinte casos.

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En un comparativo con el año 2025, el cual cerró con 73 feminicidios, los meses con mayor incidencia en este delito fueron septiembre con 15, octubre con diez y noviembre con 15, sólo en el mes de enero no se presentaron casos.

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Asesinan a una mujer en Mazatlán

En un terreno en construcción, ubicado en el centro de la ciudad de Mazatlán fue localizado el cuerpo de una persona del sexo femenino que presentaba impactos de bala, con este hecho, suman nueve el número de mujeres asesinadas en el estado durante el transcurso del presente mes.

La titular del Órgano Autónomo de Justicia puntualizó que se dará continuidad al informe que se elabora desde la Unidad de Análisis y Contexto en el delito de feminicidio. (10/09/26) Foto: Especial.

Las autoridades de seguridad pública municipal del puerto y las fuerzas federales fueron notificadas de detonaciones de armas de fuego por la calle Betancourt, en el centro de la ciudad por lo que, al acudir en compañía de cuerpos de auxilio, descubrieron que se encontraba una fémina muerta.

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El personal de seguridad resguardó la escena del homicidio sin localizar algún documento que pudiera acreditar la identidad de la nueva víctima de la violencia en la ciudad de Mazatlán, en donde se han cometido cuatro de los últimos nueve asesinatos de personas del sexo femenino registrados durante el presente mes.

Solo el pasado viernes 4 de septiembre, durante eñ atentado contra un hombre que fue perseguido hasta el interior de una frutería en la calle Aquiles Serdán, de la colonia Lázaro Cárdenas, en Mazatlán, una mujer de nombre Erika “N”, falleció al ser alcanzada en forma incidental por los disparos

La víctima se encontraba realizando sus compras, cuando entró corriendo una persona que era perseguido por los hombres quienes le dispararon en el interior del lugar y las balas la alcanzaron en forma incidental.

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