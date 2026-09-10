Ciudad Obregón, Sonora. - El creador de contenido José Luis Esparza conocido como “El Piturris” perdió la vida tras un ataque armado registrado en el negocio de tacos "Los Güichos", en Ciudad Obregón, Sonora.

La agresión ocurrió la mañana de este jueves 10 de septiembre en el establecimiento familiar ubicado en las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada de la colonia Cortinas, lugar a donde se movilizaron corporaciones de seguridad luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego.

La agresión ocurrió la mañana de este jueves 10 de septiembre en el establecimiento familiar ubicado en las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada de la colonia Cortinas. (10/09/26) Foto: Especial.

El hecho provocó consternación entre seguidores y personas cercanas al creador de contenido, cuya actividad en redes sociales había cobrado notoriedad en Ciudad Obregón y otras partes de Sonora.

“El Piturris” formaba parte de La Guarida Podcast, proyecto producido por Desde la O, en el que compartía micrófonos con “El Huicho”.

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El espacio se convirtió en uno de los principales escaparates de ambos creadores, quienes relataban anécdotas, viajes, experiencias personales y situaciones cotidianas con un tono de humor.

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En mayo pasado, el proyecto Desde la O difundió un video dedicado a “La taquería del Piturris”, donde se mostraba el establecimiento y se hablaba de la actividad del creador en el negocio.

“El Piturris” formaba parte de La Guarida Podcast, proyecto producido por Desde la O, en el que compartía micrófonos con “El Huicho”. (10/09/26) Foto: Especial.

La noticia de su muerte rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde seguidores y conocidos comenzaron a compartir mensajes de despedida y recuerdos del creador.

Hasta el momento, no se ha establecido de forma oficial el móvil de la agresión ni se han dado a conocer detalles sobre los responsables del ataque.

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