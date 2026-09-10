A un año de su muerte, familiares y amigos realizaron una misa en memoria de Alicia Matías Teodoro, quien protegió a su nieta del fuego provocado por la volcadura de una pipa de gas en el Puente de la Concordia.

La ceremonia se llevó a cabo bajo el árbol donde Alicia trabajaba como checadora del paradero de Los Reyes La Paz.

Cerca de las dos de la tarde, sus familiares colocaron sillas, una lona, fotografías y otros recuerdos de la mujer, además de una mesa donde fue colocada su urna durante la misa.

Sus hijas y su nieta estuvieron presentes para recordar a Alicia, quien perdió la vida tras la tragedia ocurrida el 10 de septiembre de 2025.

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Cynthia Yasmine Carrillo Matías, madre de la pequeña Jazlyn, recordó a su mamá con dolor y aseguró que aún extraña las actividades cotidianas que compartían.

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“Mi mamá, a mi mamá la amo, la adoro, la extraño todos los días. Quisiera levantarme todos los días como siempre y decirle: ‘Mami, buenos días’. Lamentablemente, ya fue. Hay una habitación vacía al lado de la mía y duele mucho todavía”, expresó.

Sus hijas y su nieta estuvieron presentes para recordar a Alicia; colocaron sillas, una lona, fotografías y otros recuerdos de la mujer. 10/09/2026. | Foto: Juan Carlos Williams.

La pequeña Jazlyn, quien tenía apenas tres años, continúa con su proceso de recuperación por las lesiones que sufrió durante el accidente. Su madre dijo sentirse orgullosa de la fortaleza de su hija.

“Estoy orgullosa de ella, porque es muy fuerte, es muy valiente. Sé que todo este proceso nos está doliendo a todos, pero más a ella”, señaló.

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La familia también hizo un llamado para que continúe el apoyo para la recuperación de la menor, pues, de acuerdo con sus testimonios, han enfrentado dificultades para acceder a los recursos necesarios y diversos problemas con la aseguradora responsable de la empresa propietaria de la pipa.

“Quiero que mi hija esté bien, su recuperación. No somos las únicas personas perjudicadas; muchas familias salieron perjudicadas. Fue algo muy feo para mí y para todas las familias”, relató Cynthia.

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Durante la misa, el recuerdo de Alicia estuvo presente en fotografías, flores y en las palabras de sus hijas.

🕊️Realizan misa en honor a Alicia Mateos Teodoro, la abuelita que cubrió a su nieta tras la explosión de una pipa en el puente de la Concordia.



📷@JCWilliams54 | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/rNtFtR7xrE — El Universal (@El_Universal_Mx) September 10, 2026

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JACL/cr