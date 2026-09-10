A un año de la explosión de una pipa de gas LP en el bajo puente de La Concordia, la alcaldía Iztapalapa planteará la elaboración de un protocolo de revisión preventiva para pipas que transporten hidrocarburos.

En un comunicado, la demarcación abundó que este proyecto se llevará a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) con el fin de evitar que un hecho como el ocurrido hace un año se vuelva a repetir.

Explicó que las propuestas buscan verificar las condiciones mecánicas y de seguridad de los vehículos antes y durante su circulación por la zona con nueve puntos de inspección.

Con dicho protocolo, se hará una revisión visual de los tanques para detectar golpes, corrosiones o fugas; se verificarán las válvulas de alivio y dispositivos de seguridad; se inspeccionarán las mangueras y conexiones; se comprobará la hermeticidad y detección de los gases; así como una revisión al sistema eléctrico y componentes a prueba de explosión.

Con dicho protocolo, se hará una revisión visual de los tanques para detectar golpes, corrosiones o fugas. | Foto: SSC CDMX.

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También se contempla la verificación de presiones y calibraciones con manómetros; la revisión del recubrimiento anticorrosivo y señalización; una inspección en el sistema de puestas a tierra y cadenas antiestáticas; al igual que una revisión de la documentación vigente, certificados, bitácoras y pólizas de seguro.

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La alcaldía apuntó que este mecanismo se puede convertir en un operativo periódico, en coordinación con las autoridades competentes.

“Nuestro compromiso es agotar todas las capacidades normativas, operativas y humanas para prevenir riesgos, ordenar nuestro entorno, fortalecer la seguridad y proteger la integridad de nuestra población”, afirmó la edil, Aleida Alavez Ruíz.

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Un año de la tragedia

La titular de la Dirección de Protección Civil de Iztapalapa, Michel Muñoz, recordó que hace un año se recibió el primer reporte de la emergencia a las 14:22 horas, y ocho minutos después se confirmó que había varias personas lesionadas y vehículos incendiados.

Agregó que en las primeras horas se movilizaron 420 elementos de distintas áreas de la alcaldía, que se sumaron a los 423 elementos desplegados por el Gobierno de la Ciudad de México, para alcanzar un estado de fuerza de 843 personas en el sitio.

Tras la emergencia, comentó que se instaló un programa de revisión, prevención y capacitación para gas LP y establecimientos con potencial riesgo.

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Bajopuente de la Concordia, donde sucedió la explosión causada por la volcadura de una pipa de gas. | Foto: Gabriel Pano/El Universal

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Desde entonces, se han realizado 2 mil 36 acciones preventivas sobre ignición de combustible, como mil 171 revisiones de tanques de gas LP en hogares, mercados y unidades habitacionales; la atención de 318 fugas de gas; la verificación de 83 gasolineras y gaseras verificadas; y la capacitación con 59 cursos de prevención de incendios y manejo seguro de gas LP.

También destacó 405 revisiones de tanques y cilindros en comercios semifijos y ambulantes de la vía pública; la atención de 57 fugas mediante el retiro de los tanques que representaban un riesgo; la revisión de 793 tanques estacionarios en unidades habitacionales; así como la supervisión de instalaciones en 12 concentraciones de abasto y capacitación de mercados públicos.

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JACL/cr