Un día antes de que se cumpliera el primer aniversario de la explosión de una pipa de gas Lp, trabajadores capitalinos limpiaron una parte del memorial instalado bajo el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, que instaló la gente para honrar a las víctimas.

El siniestro se registró el 10 de septiembre de 2025. El conductor de la unidad de Transportadora Silza, con cerca de 49 mil 500 litros de gas, perdió el control en una curva del distribuidor vial, volcó, liberó el combustible y generó una deflagración que mató a 32 personas y dejó más de 90 heridas.

Hasta hace unos días en esa área había basura, hierba alta y pasto crecido. Vecinos de la zona señalaron que el espacio permanecía en abandono. Ayer, una brigada de empleados llegó con desbrozadoras, rastrillos y carretillas. Cortó el pasto, retiró residuos y ordenó los alrededores de las ofrendas bajo los altos pilares de concreto del puente, que aún muestran marcas de pintura morada en la parte superior y grafitis en la base.

Se llevaron a cabo labores de poda y limpieza en la zona de la concordia debido a la misa que se realizará a un año de la explosión causada por el volcamiento de una pipa de gas FOTOS Gabriel Pano El Universal

Varios árboles de la zona conservan huellas claras del fuego de aquel día. Algunos muestran troncos y ramas oscuras, así como follaje escaso o quemado, especialmente en el área cercana a la pendiente rocosa y al muro de contención. Esos árboles, junto con el pasto reseco y los restos de vegetación, rodean el memorial.

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En el sitio resalta una cruz negra de metal con adornos dorados y un corazón que reza “Dios guarde sus almas…” se alza entre cintas y flores de plástico. Otra cruz negra, con forma de pergamino, lleva un texto dedicado a “todos nuestros hermanos sin hogar”, a los no reconocidos, a los desaparecidos y a quienes salieron de casa y no regresaron; la firma la Cuasiparroquia Nuestra Señora de Guadalupe, de Lomas de Zaragoza, con la fecha 10-09-25.

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Un pequeño altar de techo rojo, adornado con flores artificiales de colores y una imagen religiosa, concentra fotografías y ofrendas. A un lado se observa una corona floral grande de rosas blancas y rojas sobre un caballete. De un árbol cuelga un cartel con la imagen de Laura Lorena Barrera de la Torre, nacida el 1 de noviembre de 1994 y fallecida el 23 de septiembre de 2025, acompañado de un listón negro. Una estela de concreto con placa circular recuerda a Jorge Islas Flores (1978-2025).

Se llevaron a cabo labores de poda y limpieza en la zona de la concordia debido a la misa que se realizará a un año de la explosión causada por el volcamiento de una pipa de gas FOTOS Gabriel Pano El Universal

El memorial se ubica junto a la vialidad, bajo los letreros verdes que indican el Periférico, el Circuito Bicentenario, la Vía Río Piedad y la Calzada Zaragoza. En la parte superior circulan vehículos y, en algunos tramos, se distingue el viaducto elevado del Trolebús Santa Martha-Chalco.

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