Si estás pensando en renovar la televisión de tu hogar y quieres dar el salto a una pantalla de gran tamaño sin pagar su precio original, Amazon México tiene una oferta que puede resultar especialmente atractiva. Se trata de la TCL 65QM64L de 65 pulgadas, una Smart TV 4K que combina tecnología Mini-LED, alta frecuencia de actualización y funciones pensadas tanto para disfrutar películas como para jugar videojuegos.

La promoción alcanza hasta 52% de descuento, por lo que el ahorro supera los $12,000.00 respecto al precio original. Esto convierte a la pantalla en una alternativa interesante para quienes buscan aprovechar una rebaja importante en un televisor de características avanzadas y con un tamaño suficiente para convertirse en el centro del entretenimiento de la sala.

¿Por qué vale la pena comprar la pantalla TCL 4k?

Uno de los principales atractivos de esta televisión es su tecnología QD-Mini LED con hasta 512 zonas de atenuación local, diseñada para conseguir un mayor contraste entre las áreas oscuras y las zonas brillantes de la imagen.

Esta característica puede marcar una diferencia al reproducir películas, series y contenido HDR, ya que permite obtener negros más profundos y un brillo más intenso. Además, la pantalla incorpora un panel HVA mate antirreflejante, pensado para disminuir los reflejos provocados por ventanas o lámparas en habitaciones iluminadas.

A esto se suma la resolución 4K, que ofrece una imagen con gran nivel de detalle en una pantalla de 65 pulgadas. El televisor también integra el procesador AiPQ Pro, capaz de analizar las escenas y optimizar aspectos como color, nitidez y escalado del contenido.

144 Hz para disfrutar deportes y videojuegos

Otro punto que puede convencer a los compradores es su frecuencia de actualización nativa de 144 Hz. Esta característica resulta especialmente útil para contenidos con movimientos rápidos, como transmisiones deportivas, películas de acción y videojuegos.

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Para los jugadores, la TCL 65QM64L incorpora Game Accelerator de hasta 288 Hz VRR, además de tecnologías como VRR y ALLM. Con ello, busca reducir problemas como el tearing y mejorar la respuesta durante las partidas.

Por estas características, no se trata únicamente de una pantalla pensada para ver televisión tradicional: también puede convertirse en una opción atractiva para quienes tienen una consola y quieren aprovechar mejor los juegos compatibles con altas tasas de refresco.

Una pantalla de 65 pulgadas para convertir la sala en cine

El tamaño también juega a favor de este modelo. Sus 65 pulgadas ofrecen una superficie considerable para disfrutar películas, series y eventos deportivos, especialmente si se coloca en una sala amplia.

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Además, el equipo es compatible con formatos como Dolby Vision IQ y HDR10+, tecnologías orientadas a mejorar la reproducción de contenido con alto rango dinámico.