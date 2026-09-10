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La Secretaría de Marina (Semar) informó que mediante los protocolos de inspección y el análisis de imágenes de rayos X han asegurado durante este año 93 armas de fuego y mil 477 municiones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM).
Indicó que como resultado de estas acciones, 14 personas relacionadas con posibles hechos ilícitos fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes
En un comunicado la dependencia, también señaló que en este periodo se han incautado 167.5 toneladas de productos de tabaco y 116.7 millones de cigarrillos de procedencia irregular, localizados en distintos cargamentos provenientes del extranjero.
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Indicó que cada detección parte de un proceso que combina revisión documental, análisis de perfiles de riesgo, inspecciones físicas y equipos especializados.
“Este modelo permite identificar inconsistencias en los embarques y dirigir las revisiones minuciosas hacia las operaciones que presentan señales de alerta”, resaltó la Semar.
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Detalló que la misma capacidad operativa ha permitido impedir el ingreso al país de 5.8 toneladas de sustancias con características de narcóticos, además de medicamentos sujetos a control.
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Con ello, se evita que estos productos alcancen los canales de distribución ilícita y representen un riesgo para la salud y la seguridad de la población.
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La Semar subrayó que en estas acciones participan de manera coordinada la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
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