Con seis votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un blindaje a las Afores heredadas, con una jurisprudencia que establece que los recursos económicos entregados a la persona beneficiaria de un trabajador fallecido están exentos de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Giovanni Figueroa Mejía, ministro ponente, indicó que la cuenta individual de ahorro para el retiro pertenece a la persona trabajadora y se integra durante su vida con aportaciones vinculadas a su salario y a su régimen de seguridad social, por lo que puede equipararse materialmente a los legados.

“Al fallecer, esos ingresos no se entregan al azar, sino a la persona que fue designada como beneficiaria o a quienes la propia legislación de seguridad social reconoce con mejor derecho”, explicó el togado en sesión del pleno del miércoles 9 de septiembre.

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Por ello, advirtió que gravar Afores heredadas podría generar una situación fiscal menos favorable a las personas beneficiarias del sistema de seguridad social por una causa vinculada al fallecimiento.

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra fue una de las tres integrantes del pleno que se opuso a este proyecto porque, argumentó, las similitudes entre legatario y beneficiario no justifican que se reciba un mismo tratamiento fiscal.

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“Pensar de este modo implicaría que este Alto Tribunal pasara por alto la voluntad del legislador e incluyera en el catálogo de excepciones del pago de impuesto sobre la renta uno adicional, que no se pague el tributo cuando las personas designadas como beneficiarias de las personas trabajadoras fallecidas reciban los recursos provenientes de la cuenta individual”, agregó.

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La ministra Lenia Batres Guadarrama, durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este lunes 9 de marzo de 2026. Foto: SCJN/Cuartoscuro

Lenia Batres Guadarrama, autoproclamada “ministra del Pueblo”, secundó la argumentación de Herrerías Guerra y reforzó su tesis señalando que la Suprema Corte “no es autoridad para exentar impuestos”.

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“Es más, está prohibido expresamente en nuestra Constitución la condonación de impuestos, de contribuciones”, sentenció.

Además, dijo que es “absolutamente equitativo” el cobro de ISR a trabajadores que ganan más de 15 veces el salario mínimo general; es decir, a quienes ganan más de 143 mil pesos o 201 mil pesos en la zona norte.

“Si a ellos se les cobra, pues a sus beneficiarios también tendrían que cobrársele este mismo impuesto”, defendió.

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Ministra María Estela Ríos en sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este 2 de marzo de 2026. Foto: Especial

María Estela Ríos González también se opuso a exentar de ISR a las Afores heredadas:

“Las normas fiscales así lo establecen y no se trata de una cuestión de equidad respecto del legatario y del beneficiario porque no están en el mismo supuesto de la norma ni están establecidos en la norma fiscal como para que queden exentos”, dijo.

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Conforme la discusión avanzó, el ministro Figueroa Mejía le recordó a sus compañeras del pleno que esos mismos argumentos que presentaron en contra ya habían sido rechazados por el Máximo Tribunal el 2 de julio pasado en una propuesta elaborada entonces por Sara Irene Herrerías Guerra, misma que fue returnada la ponencia del hoy ministro ponente.

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Ante esto, la ministra Herrerías Guerra pidió la palabra para expresar que aunque fueron argumentos que se dijeron en una sesión pasada, “siempre defenderé mis ideas en defensa de la hacienda pública”.

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“Insisto respecto a la aplicación estricta de la materia fiscal. Entonces, quiero nada más decir, justo en defensa de la hacienda pública, cuando es conforme a derecho, cuando está estrictamente apegado a la norma, si voy a seguir defendiendo siempre la ley”, concluyó.

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