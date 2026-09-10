La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los programas sociales no tienen un sentido clientelar como era en gobiernos pasados.

En su conferencia mañanera de este jueves 10 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recalcó que la Constitución establece programas y que tiene que haber un aumento por encima de la inflación.

“(...) En el caso de las becas es para quien estudia en escuela pública, pero la pensión para adulto mayor, que representa más de 500 mil millones de pesos, y que la reciben todos los adultos de 65 y más, pues no podría ser clientelar porque la reciben todos (...).

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“Es universal, a nadie se le pregunta de qué partido eres, por qué partido vas a votar. ¡Nada, nada! (...) No tiene ningún sentido clientelar, antes los programas sociales sí eran programas clientelares; Hambre Cero, todos estos tenían que irse a registrar, tenían que estar yendo permanentemente y se les orientaba a que votaran por un partido político”, declaró.

“Es falso que se utilicen para un asunto de voto”, recalcó la titular del Ejecutivo federal.

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