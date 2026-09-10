La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al periodista Enrique Acevedo que dé a conocer sus fuentes de información, respecto a la nota en donde señala que la senadora con licencia Julieta Ramírez se habría acogido a una figura legal para aportar información a Estados Unidos.

“El documento que muestra no trae firmas, no está firmado el documento de lo que acusan a esta senadora… tiene que haber responsabilidad, en quien informa y las fuentes que da, si tienen fuentes, pues que realmente se muestren”, dijo Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal pidió que se muestren las pruebas en contra de la senadora por Baja California, quien aspira a la gubernatura de dicha entidad.

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“Que se muestren pruebas si están planteando un tema en particular, relacionado con un servidor público o servidora pública”; expresó la presidenta de la República.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo no se refirió a la amenaza del senador morenista Luis Fernando Salazar en contra del periodista Enrique Acevedo, que le dijo: “vamos a ir tras de ti”.

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