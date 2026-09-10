A un año de la volcadura y explosión de una pipa de gas LP bajo el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la curva donde el operador perdió el control del vehículo y golpeó el muro de contención está idéntica, y los choferes de estas unidades siguen batallando para dar la vuelta en esa zona.

Doce meses después, uno de los muros que derribó la pipa permanece en el mismo lugar. Una de sus puntas está casi sobre la carpeta asfáltica, pero toda la estructura está abajo de esa cuneta, donde había personas en situación de calle al momento del accidente.

“Es complicado dar la vuelta en esa curva. Yo que la conozco porque la uso diario ya sé que tengo que pasarla despacio, porque te jala al final y hay que dar el volantazo fuerte para que no choque contra el muro de contención. Las autoridades de la Ciudad de México le echaron la culpa al operador de la pipa, tal vez sí tuvo mucha responsabilidad porque le faltó pericia para dar bien la vuelta, pero yo digo que es necesario que le hagan una modificación a la curva para que no sea peligrosa”, expuso Eduardo, un chofer de transporte público de la zona oriente.

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“Antes del accidente nosotros comentábamos entre los compañeros que en esa curva iba a pasar un accidente muy fuerte porque no hay señales, no te advierten que debes bajar la velocidad por la curva que está muy pronunciada, y los que no conocen la zona se confían y dan la vuelta muy rápido. Entonces, también hay responsabilidad de las autoridades de no arreglar esa curva”, opinó Martín Sánchez, otro conductor de transporte público que circula en la zona.

El accidente ocurrió cuando el conductor de la pipa, que transportaba casi 50 mil litros de gas LP, tomó esa curva de incorporación y se impactó contra el muro, lo que provocó la ruptura del tanque, la fuga del combustible y la detonación que dejó 32 personas muertas y decenas de heridos.

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Peritajes de la fiscalía capitalina atribuyeron el hecho a la pérdida de control del operador por exceso de velocidad y falta de pericia, y descartaron fallas en la carpeta asfáltica o en la unidad.

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