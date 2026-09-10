Flavio Moscoso Cruz, quien se dedica a la recolección de basura y PET, acababa su jornada laboral cuando escuchó la detonación. Bajó junto con su hijo. Al principio creyeron que se trataba de otro incidente en las inmediaciones del Puente de la Concordia y se dirigieron al lugar para prestar ayuda.

Al llegar observaron el incendio y las explosiones que se producían. Varias personas avanzaban hacia la colonia con quemaduras graves. Él, su hijo y otros vecinos extrajeron a más afectados del área. Otras personas intervinieron y trasladaron a los heridos hacia hospitales. Flavio grabó algunos videos de aquella tarde del 10 de septiembre de 2025.

“Estuvo muy feo la cuestión de la explosión. No se olvida y nunca se va a olvidar porque se veía horroroso cómo se veían las personas quemadas. Caminaron hasta acá afuera, pero venían todas quemadas. Ya un año, no se olvida, se empieza a recordar todo de nuevo”, relata.

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En tanto, Edmundo López recuerda el miedo que sintió por su hijo. Le indicó a su mamá que salieran de la casa porque los vecinos comentaban que había explotado una pipa. Los ubicó en un punto más alto, cerca de un negocio. Vio que las personas subían y pedían apoyo. Los vecinos se juntaron, formaron una cadenita y pasaron agua.

“Yo apoyé a las personas allá porque veía que venían subiendo, unas quemadas. Yo lo que hice fue apoyar porque estaban pidiendo agua para apagar el fuego que había. Pues ya entre los vecinos nos juntamos y pasamos, hicimos como una cadenita y ya pasamos agua, para qué, para apagar lo del fuego, más que nada, pues eso sí, un miedo que teníamos porque qué tal si prenden las demás casas o algo así”, dice.

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