El gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para 2027, que explica cuánto espera recaudar, en qué quiere gastar y qué clase de economía supone que tendremos el próximo año. ¿Cuáles son las prioridades y objetivos de la administración de Claudia Sheinbaum? Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos habla al respecto.

En otros temas: Reunión, por Zoom, entre Claudia Sheinbaum y Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos / Se cumple un año del asesinato de Charlie Kirk / Nueva era en Apple.

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