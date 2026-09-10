Lexus amplía en México sus versiones F SPORT con la llegada de la NX 350h 2026, una SUV híbrida de 240 hp que también marca el inicio de una alianza entre la marca y la Federación Mexicana de Tenis.

Lexus tiene una nueva integrante en su familia F SPORT en México. Se trata de la Lexus NX 350h F SPORT 2026, una versión de la SUV híbrida que incorpora una puesta a punto orientada a una conducción más dinámica, además de elementos específicos de diseño y equipamiento.

Foto: Benito Martínez Gil

La presentación ocurrió en Ciudad de México y tuvo otro anuncio, que Lexus México y la Federación Mexicana de Tenis (FMT) establecieron una alianza para acercar la marca a jugadores, familias, entrenadores, clubes y aficionados de este deporte.

La relación contempla presencia de Lexus en los principales canales institucionales de la FMT y activaciones en torneos seleccionados.

Pero más allá de la asociación deportiva, el NX 350h F SPORT se incorpora a la oferta mexicana de Lexus como una alternativa que combina el sistema híbrido de la NX con elementos destinados a darle un carácter más deportivo.

Foto: Benito Martínez Gil

Lexus NX 350h F SPORT: qué cambia frente a la NX híbrida

La NX 350h utiliza un sistema híbrido de 2.5 litros, con una potencia máxima de 240 hp y tracción integral AWD mediante el sistema E-Four. Aunque estas cifras también están presentes en la anterior versión de la NX 350h en México.

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La diferencia de la nueva F SPORT está en la forma en que Lexus lleva esa mecánica hacia una configuración de mayor orientación dinámica.

Entre sus nuevos elementos se encuentra la Suspensión Variable Adaptativa, además de modos de manejo que incluyen Sport. En la información de lanzamiento también se señalan modos SPORT para modificar la respuesta del vehículo, mientras que la página oficial de Lexus especifica que esta versión cuenta con EV, ECO, Normal, Sport S y Sport S+.

Foto: Benito Martínez Gil

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Pero el cambio se nota más en el exterior. La NX 350h F SPORT incorpora rines de aluminio negro de 20 pulgadas y una parrilla en color negro con el diseño característico de F SPORT.

En el interior aparecen asientos deportivos de cubo, mientras que la tecnología incluye una pantalla digital de 14 pulgadas, Head-Up Display y conectividad inalámbrica. A esto se suma el paquete de asistencias de seguridad Lexus Safety System.

El objetivo, al menos sobre el papel, no es convertir a la NX 350h en un deportivo, sino ofrecer una respuesta diferente dentro de la misma SUV híbrida.

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Foto: Benito Martínez Gil

¿Cuánto cuesta la Lexus NX 350h F SPORT en México?

La nueva versión aparece en la oferta mexicana de Lexus como NX F SPORT 2026 con un precio de $1,279,900 pesos. La NX 350h también está disponible en una versión base de $1,079,900 pesos y una Luxury de $1,379,900 pesos.

Esto coloca a la F SPORT entre las 2 configuraciones de la NX 350h en precio.

Foto: Benito Martínez Gil

La F SPORT llega a uno de los modelos más importantes de Lexus en México

La llegada de esta versión tiene sentido pues es su modelo con mayor peso de ventas en el mercado mexicano.

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Actualmente la marca también comercializa, entre otros, modelos como UX 300h F SPORT, RX 500h F SPORT, TX 500h F SPORT, LX 700h F SPORT e IS 350 F SPORT.

Lexus y la Federación Mexicana de Tenis

El lanzamiento de la NX 350h F SPORT también sirvió como escenario para presentar formalmente la nueva relación entre Lexus México y la FMT.

La marca explicó que la alianza está relacionada con conceptos que considera parte de su filosofía, como Takumi, asociado con la maestría artesanal; Omotenashi, relacionado con la hospitalidad y atención a las necesidades de las personas; y Kaizen, entendido como la búsqueda constante de mejora.

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Foto: Benito Martínez Gil

Por parte de la Federación Mexicana de Tenis, su presidente, Carlos Ricardo González López de Lara, señaló que la relación busca aprovechar la coincidencia entre valores como precisión, preparación y constancia, presentes tanto en el deporte como en la manera en que Lexus plantea su experiencia de marca.

Falta comprobar en condiciones reales cuánto cambia su comportamiento y si esos ajustes consiguen darle a la NX híbrida el carácter deportivo que Lexus busca con la insignia F SPORT.

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