La diputada local del PAN Laura Álvarez propuso prohibir el uso de celulares durante las clases en las primarias y secundarias de la Ciudad de México.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, la legisladora presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX para que el uso de celulares en escuelas públicas y privadas esté restringido durante el tiempo destinado a las horas efectivas de clase, “debiendo permanecer apagados, en modo avión o bajo resguardo”.

“La restricción prevista en el párrafo anterior no comprende la portación del dispositivo dentro del plantel. El Protocolo determinará los tiempos y espacios distintos al aula en que se permita su uso para comunicación personal”, señala la propuesta turnada a comisiones para su análisis.

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Solo se permitiría usar el celular bajo fines pedagógicos, en emergencias, por motivos de salud o familiares. | Foto: Emanuel Pardo.

Se precisa que solo se permitiría usar el celular cuando el uso responda a fines pedagógicos; tratándose de equipos destinados por la propia institución al proceso de enseñanza-aprendizaje; en situaciones de emergencia, protección civil o seguridad escolar; por razones médicas; cuando el educando presente alguna discapacidad o requiera apoyos específicos; y en situaciones familiares excepcionales debidamente justificadas ante la dirección del plantel.

En rueda de prensa, la legisladora panista señaló que la presencia constante de los celulares interfiere con el aprendizaje, debilita la convivencia presencial y expone a niñas, niños y adolescentes a contenidos inapropiados, a contacto con desconocidos, a bullying y a situaciones peligrosas.

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“Si conocemos los efectos que los celulares tienen sobre la atención y el desarrollo de las niñas y los niños, la precaución mínima es impedir que este distractor forme parte de su momento formativo. Un niño que ve una notificación en su celular tarda 20 minutos en recuperar la atención”, afirmó.

Laura Álvarez explicó que esta iniciativa también incorpora el derecho de niñas, niños y adolescentes a utilizar las tecnologías de manera segura, así como la obligación de las autoridades de promover un entorno digital seguro y un uso responsable de la tecnología. Asimismo, reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por haber retomado esta iniciativa, y consideró que su apoyo puede contribuir a que la mayoría en el Congreso de la Ciudad avale esta reforma.

La diputada local del PAN propuso prohibir el uso de celulares durante las clases en las primarias y secundarias de la Ciudad de México. | Foto: Archivo/Juan Carlos Williams.

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Al respecto, Mayte Llamas, criminóloga y especialista en violencias, advirtió que el uso intensivo precoz e intensivo de celulares en niños provoca daño mental y físico, incluso como la pubertad precoz, daño en el desarrollo de músculos oculares y en las cervicales.

La iniciativa plantea sanciones para las escuelas que incumplan la medida, que van desde amonestaciones por escrito hasta la imposición de multas equivalentes a cinco mil UMAs, es decir, alrededor de 586 mil 550 pesos.

El coordinador de la bancada panista, Andrés Atayde, reconoció la agenda legislativa de Laura Álvarez a favor de la niñez en la Ciudad de México, y destacó que Acción Nacional no está en contra del uso de la tecnología, sino a favor de un uso responsable y adecuado que permita un mejor desarrollo y aprendizaje en las nuevas generaciones.

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JACL