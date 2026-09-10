La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que las investigaciones apuntan a que el diputado de Morena Zenyazen Escobar García falleció por suicidio.

A través de un comunicado, dicha dependencia a cargo de Ernestina Godoy detalló que, después de atraer el caso debido a que era legislador en funciones, ha hecho más de 150 acciones de indagación, inspecciones y peritajes.

"Con los trabajos de personal especializado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz", agregó.

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Además, se conformó un equipo multidisciplinario por el Centro Federal Pericial Forense de esta Fiscalía, el cual ha llevado a cabo peritajes y dictámenes en ámbitos como balística, criminalística, fotografía, genética, informática, lofoscopia, medicina, química forense, toxicología y tránsito.

"El resguardo, la recolección, el aseguramiento, el registro y análisis de los indicios, por parte de policías ministeriales, peritos, analistas, ministerios públicos y fiscales, se han llevado a cabo con estricto apego a la normatividad", afirmó.

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Luego de un análisis individual de los indicios, "las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio".

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A pesar de lo anterior, la FGR aseguró que las indagaciones continuarán sin descartar otros aspectos para esclarecer este último hecho.

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Zenyazen Escobar García fue encontrado sin vida en la comunidad de La Gloria, localizada en el municipio de Puente Nacional, Veracruz, el pasado 04 de septiembre.

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dft