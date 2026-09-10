La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, estrenó 64 luminarias en casi 2 kilómetros de vialidades en la colonia Obrera.

Rojo de la Vega encendió el switch en la esquina de las calles de Manuel Caballero e Isabel la Católica, con lo que suman mil 365 luminarias instaladas en la colonia, de las cuales mil 148 son viales y 217 peatonales.

En un comunicado, la demarcación agregó que la última semana fueron rehabilitadas 277 luminarias en distintos puntos de Cuauhtémoc.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, estrenó 64 luminarias en la colonia Obrera. | Foto: Cortesía del gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc.

Explicó que, de las antes mencionadas, 194 fueron atendidas por la Dirección General de Servicios Urbanos y 83 por la Dirección General de Participación Ciudadana.

La edil refirió que mantener en buenas condiciones las calles también implica atender su iluminación, por lo que con el programa Brilla Cuauhtémoc se trabaja tanto en la instalación de nuevas luminarias como en su rehabilitación.

Recordó que a la fecha suman más de 53 mil luminarias instaladas o rehabilitadas en la demarcación.

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JACL/cr