Este martes se presentó el libro "Cállense. Los nuevos rostros de la censura" (Grano de Sal, 2026), como parte de las actividades de la Feria Universitaria del libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con la presencia del periodista Humberto Musacchio, Tomas Granados y Mauricio Ortiz Rocha.

Durante la presentación, Granados destacó que el libro fue apoyado por EL UNIVERSAL, "porque el periódico ha sido en los últimos años una voz crítica, como debe ser el periodismo, el periodismo debe ser incómodo o si no algo está mal, entonces buena parte de los textos aparecieron en El Universal, muchos de ellos se refieren a casos de periodistas y que fueron publicados ahí", señaló.

Granados añadió que la censura no solo atañe a quienes se dedican al periodismo, sino que hoy es una problemática que afecta a todo aquél que comparta una opinión en redes sociales, ya que la censura hoy en día se da en "nuevas maneras".

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El editor apuntó que la censura es asociada a acciones deliberadas de los funcionarios públicos, en especial los que están hasta la punta del poder, y quienes marcaban a los medios qué información publicar y cuál no, por lo que es un fenómeno histórico que puede explicar la conformación del Estado.

Pero, destacó, la censura hoy ocurre con funcionarios de menos nivel y otro tipo de "políticos de medio pelo". "Han intentado recurrir a la vía judicial para evitar que se opine de ellos, se usan recursos de lo más ridículo, pero tienen efecto en la conversación pública, y podrían tener efecto en lo que ustedes publican en las redes sociales", añadió.

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Musacchio explicó que el libro surgió debido a peligrosos actos de censura durante varios meses, los cuales eran cada vez más recurrentes, y recordó el caso de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que intentó callar voces.

"El asunto es, que quienes nos estamos moviendo en el periodismo, o vamos para allá, es importante saber en qué condiciones vamos a trabajar, y si la condición es que tenemos que callarnos todo lo que representa una crítica para los gobernantes de cualquier nivel, hay que prepararnos para eso", apuntó.

Musacchio hizo un llamado a los estudiantes de hacer un periodismo responsable, " y no repartir críticas gratuitas ni ofensas, pero estamos obligados a diferenciarnos de quienes están en el ámbito de la política, nuestro papel no está en ensalzar lo que hagan nuestros gobernantes, sino en ver donde están fallando y decirlos, pero no es sencillo, porque los periódicos se sostienen sobre todo de la publicidad oficial, ahí hay un medio de presión, pero hay maneras de que los periodistas podamos sortear esos obstáculos", refirió.

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El periodista apuntó que la libertad de expresión es una batalla que se conquista todos los días, nunca falta alguien que quiere acallar una voz periodística, yo vengo de unos años en el que el régimen político prohibía cualquier expresión que le resultara adversa, pero lo hacía de una forma elegante, pero hoy es diferente", señaló

Musacchio señaló que el actual gobierno incurre en comportamientos "que no son propiamente de la izquierda, o sí de izquierda estalinista; un país que permite solo una opinión permitida por la autoridad es un país condenado el silencio, hemos ganado el derecho a la libertad de expresión, y lo que hace es mostrarle un mejor camino a los gobernantes", dijo.

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