Alrededor de 250 escritores, cineastas, arquitectos, pintores, fotógrafos, actrices, periodistas, curadores, investigadores, compositores y músicos, entre los que destacan Graciela Iturbide, Arturo Ripstein, Bernardo Gómez Pimienta, Lourdes Almeida, Luis de Tavira, Marisol Schulz, Daniel Giménez Cacho, Élmer Mendoza, Paulina Lavista y Ofelia Medina, firmaron una carta en la que hacen un llamado urgente al gobierno para construir una política pública que fortalezca el libro y la lectura en México.

La carta, dirigida a la opinión pública y que lleva por título “Todos somos ERA”, destaca la preocupación por la inacción de las autoridades.

“Es preocupante que no exista una instancia pública a nivel federal encargada del libro y su promoción con la cual, de manera coordinada, poder construir una política pública integral que fortalezca el libro y la lectura en México”.

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Afirman que el acceso al libro, la lectura, la cultura y el conocimiento no puede depender únicamente de las condiciones del mercado, sino que una responsabilidad del Estado.

Dicen que, durante los últimos años, han sido testigos del paulatino deterioro de la industria del libro en México y que el anuncio del cierre de operaciones de Ediciones Era es un fuerte llamado de atención.

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"E una señal de alarma. Pero no es un hecho aislado: es la expresión de una problemática que afecta a toda la cadena del libro”.

Asimismo, apunta que la desaparición de editoriales y librerías, la reducción de espacios para la circulación de los libros y las dificultades para producir, distribuir y acceder a ellos evidencian la ausencia de una política integral; pues, mientras en otros países se han fortalecido sus industrias editoriales, en México el escenario es preocupante.

“Cuando desaparece una editorial, desaparece también una parte de nuestra diversidad cultural. Defender al libro (en cualquiera de sus formatos) es defender la cultura, la diversidad de pensamiento y el derecho de todos a leer”.

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Entre los firmantes también aparecen nombres como el de Mónica Lavín, Adriana Malvido, Francisco Mata Rosas, Antonio Malpica, Margarita de Orellana, Deborah Holtz, Claudio Lomnitz, Boris Schoemann, Carlos Bracho, Luisa Huertas, Alfredo Núñez Lanz, Andrea Garza Ponce de León, Carmen Leñero, Carmen Villoro, Claudia Lobo, Gabriel Figueroa Flores y Hugo Setzer, entre muchos más.

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