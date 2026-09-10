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Maxcanú, Yucatán. - Luego de más de 20 días de búsqueda, Carlos Catzín Kumul, de 31 años, fue localizado sin vida en una brecha que conduce a un rancho, en la zona de la colonia Pacachbinal, en Maxcanú.
El joven fue reportado como desaparecido el 16 de agosto y, según fuentes policiales, fue visto por última vez en la colonia San Román, del citado municipio ubicado al sur poniente de la entidad.
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El cuerpo se encontraba en estado de descomposición, por lo que hasta ahora no se ha establecido la causa de muerte.
La zona fue asegurada para las diligencias de la Fiscalía General de Yucatán y de agentes de la Policía Estatal de Investigación.
Este caso adquiere relevancia, ya que la expareja sentimental del hoy occiso, Fernanda Monsserrat Perera Nah, también se encuentra desaparecida desde el 19 de agosto.
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