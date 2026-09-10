La Kia Seltos 2027 ya está en México con una nueva generación que crece en dimensiones y por primera vez, incorpora una versión híbrida. La versión base parte de 499,900 pesos, mientras que la Seltos Híbrida 2027 llega con precios desde 649,900 pesos.

El modelo no solo cambia su diseño también aumenta el espacio para los pasajeros y la capacidad de carga, además de incorporar una nueva generación de sistemas de conectividad y asistencia a la conducción.

Kia Seltos 2027 crece y cambia de diseño

La nueva Kia Seltos 2027 aumenta 45 milímetros su longitud total y 60 milímetros la distancia entre ejes respecto al modelo anterior.

En la segunda fila, el espacio para las piernas aumenta aproximadamente 25 milímetros, mientras que la altura disponible para la cabeza también crece en alrededor de 25 milímetros.

Foto: KIA Motors

El diseño sigue la filosofía Opposites United de Kia y toma algunos elementos visuales de modelos como Telluride. Entre los cambios están las manijas de las puertas integradas a la carrocería, una imagen más robusta y una configuración de iluminación que forma parte de la nueva identidad de la marca.

La versión X-Line, además, añade acabados en Piano Black, detalles en gris grafito y rines negros de 19 pulgadas.

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Foto: KIA Motors

Más espacio y una cajuela de hasta 1,815 litros

La capacidad de carga llega a 787 litros y puede aumentar hasta 1,815 litros con los respaldos de la segunda fila abatidos.

En el interior, Kia también modificó la distribución de algunos elementos. La palanca de cambios se encuentra montada en la columna de dirección, una configuración que libera espacio en la consola central para colocar objetos como teléfonos y botellas.

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Foto: KIA Motors

Tecnología: una pantalla de 27 pulgadas para México

Seltos incorpora una pantalla multimedia de 27 pulgadas en las versiones de gasolina comercializadas en México, además de conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

En la versión híbrida, la configuración cambia por una pantalla dual panorámica de 12.3 pulgadas, acompañada por una pantalla de 5 pulgadas para los controles de climatización.

También cuenta con Kia Connect que le permite realizar determinadas funciones desde un teléfono compatible, como bloquear o desbloquear las puertas, encender el vehículo o ajustar la climatización.

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Foto: KIA Motors

Seltos incorpora sistemas de asistencia a la conducción, como mantenimiento de carril, seguimiento de carril, alerta de atención del conductor, asistencia de luces altas y frenado para evitar colisiones frontales con detección de peatones y ciclistas.

3 opciones mecánicas, incluida una híbrida

A México llegaron 3 alternativas mecánicas para la nueva generación. La gama contempla un motor atmosférico de 2.0 litros, un 1.6 litros turbo y un sistema híbrido.

Kia actualmente ofrece la Seltos convencional con un motor 1.5 litros de 113 hp en las versiones LX y EX, mientras que las configuraciones EX Pack y SX utilizan un 1.5 litros de 197 hp, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades.

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Foto: KIA Motors

La Seltos Híbrida utiliza un motor de 1.6 litros con transmisión DCT de 6 velocidades. La gama híbrida está compuesta por las versiones SXL y X-Line.

Además, la versión X-Line híbrida incorpora elementos como rines de 19 pulgadas, techo panorámico, cámara de visión de 360 grados y monitor de punto ciego en el cuadro de instrumentos.

¿Dónde se fabrica la Kia Seltos 2027?

La Kia Seltos 2027 que llega a México tiene diferentes orígenes de fabricación dependiendo de la motorización. Las versiones de combustión se fabrican en China, mientras que las variantes híbridas llegan desde Corea del Sur.

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¿Cuánto cuesta la Kia Seltos 2027 en México?

La gama de gasolina de la Kia Seltos 2027 actualmente se ofrece en México con cuatro versiones:

LX: 499,900 pesos

499,900 pesos EX: 529,900 pesos

529,900 pesos EX Pack: 554,900 pesos

554,900 pesos SX: 619,900 pesos

Seltos Híbrida 2027

SXL: 649,900 pesos

649,900 pesos X-Line: 704,900 pesos.

Seguridad y asistencias a la conducción

Dependiendo de la configuración, la Seltos puede incorporar un monitor de vista periférica de 360 grados en 3D y un sistema de monitor de punto ciego que proyecta una imagen en el cuadro de instrumentos cuando se activan las direccionales.

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