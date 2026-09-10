Guanajuato, Gto.- Un presunto acosador sexual serial fue detenido por agentes de Investigación Criminal por la comisión de actos sexuales en agravio de tres jovencitas, en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Solo en agosto de 2026, la Fiscalía General del Estado recibió tres denuncias en contra del presunto acosador de las víctimas, identificado por el Ministerio Público como Sergio “N”.

La FGE informó que con base en datos de prueba obtuvo una orden de aprehensión por parte de un Juez de Control, a la postre un auto de vinculación a proceso por el delito de acoso sexual y la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado.

De acuerdo a las indagatorias, Sergio “N” presuntamente acosó a dos mujeres jóvenes y a una adolescente en diferentes fechas y lugares en Dolores Hidalgo.

El primer suceso ocurrió la tarde del 23 de agosto de 2026; en esa fecha el individuo ingresó a una tienda de abarrotes, donde laboraba la víctima, y realizó “conductas con fines lascivos que configuraron el delito de acoso sexual”.

El segundo hecho se registró la mañana del pasado 25 de agosto, cuando una mujer repartidora de periódicos fue abordada por el agresor y ante ella comenzó a realizar “actos impúdicos”, por lo que ella se alejó para ponerse a salvo.

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Días después, Sergio “N” ejerció actos de connotación sexual ante una adolescente que se encontraba dentro de un local comercial en la Zona Centro de Dolores Hidalgo.

La Fiscalía informó que, en los tres casos, el imputado actuó bajo un modus operandi similar.

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