Ante la "destrucción" de la democracia en México, más de 400 figuras lanzaron la Alianza Democrática por la Observación Electoral y convocaron a comenzar la observación electoral masiva durante cada una de las etapas del proceso electoral 2026-2027.

A través de una carta, las y los convocantes afirmaron que el país está perdiendo su carácter democrático, debido a que las diferentes instituciones creadas para ejercer y garantizar derechos han sido desmanteladas.

Ejemplificaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) "abdicó sus fines", el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desapareció, el Poder Judicial se puso a disposición de Morena, entre otras cosas.

Con referencia al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) "están capturados y sometidos al interés del partido político en el poder".

"La concentración abusiva de los poderes públicos ha agravado problemas, clausurado el diálogo con quienes no se someten a las decisiones, difamado, estigmatizado y amenazado a disidencias, y ha usado los recursos públicos como si le pertenecieran", comentaron.

Además, acusaron actos anticipados de campaña "apenas disimulados cuyos costos se están pagando con dinero opaco e ilícito que ya están desequilibrando y convirtiendo a las elecciones mexicanas, una vez más, en un espectáculo de ilegalidad, avalado por autoridades electorales entregadas al oficialismo".

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Lista completa de los 411 firmantes de desplegado de la Alianza Democrática por la Observación Electoral

María Elena Abaroa

Carla Aceves

Fausto Acosta García

Mariclaire Acosta Urquidi

Yessica Acosta

Sergio Aguayo

Marcela Aguilar Arévalo

Ramón Aguilera Murguía

Jesús Agúndez Moreno

María del Carmen Alanís

Alfonso Alejandre Alejo

Ricardo Almaraz

Rubén Alonso González

Ivette Alquicira Fontes

Ricardo Alvarado Andalón

Alma Álvarez Villalobos

Ana Luz Álvarez Galindo

Oscar Álvarez González

Rubén Álvarez Mendiola

Carlos Anaya

César de Anda

Javier Aparicio

Carlos Arce Macías

Roberto Arias de la Mora

Gabriela Armenta

Diana Arnaiz López

Katia Lizbeth Arriaga Osorio

Antonio Ávila Díaz

Lucía Ávila Giménez Cacho

Patricia Ávila Díaz

Olivier Avilez Manzanares

Fernando Ayala Blanco

Sara Elena Ayala Pantoja

Antonio Azuela

Patricia Barragán

Carmen Barrera Guevara

Paola Barrón Franco

Alonso Bassanetti

José Bautista Farías

Ricardo Becerra

Carlos Amador Bedolla

María Beltrán

Julio Beltrán

Gonzalo Benavente González

José Ernesto Bermejo

Federico Berrueto

Enrique Betancourt

Arlet Botello

Juan Bracho Ahumada

Olga Briseño

Ricardo Bucio Mújica

Juan Burgos Franco

Roberto Cabral Bowling

Elsa Cadena

Claudia Calvin

Alejandro Camacho

César Camacho

Sofía Camarena Pomar

Heidi María Luisa Cambero Martínez

Julia Carabias

Norma Caraza Padilla

Andrés Carral

Magdalena Carral

Esperanza Carrasco

Margarita Carmona

Manuel Carrillo Poblano

María Amparo Casar

María Elena Casco Ortiz

Andrea Caso

Jesús Caudillo

Maribel Cervantes Guerrero

Natalia Cervantes

René Cervera Galán

Jaime Chávez

Salvador Chemás Obregón

Manuel Clouthier Carrillo

Alfonso de la Concha Bermejillo

Roberto Constantino Toto

Ma. del Carmen Contijoch

Elvira Contreras Adame

Javier Contreras

Rolando Cordera Campos

María Elena Cornejo Esparza

Jerónimo Cortés Morentín

Eduardo Cota Acosta

Sonia Cota Moreno

Rosa María Cruz Lesbros

Rosalba Cruz Soto

Hilda Dávila Chávez

Cynthia Dehesa

Ana Díaz Aldret

Diego Díaz Barriga Yáñez

Fausto Díaz Montes

Joel Díaz García

Enrique Díaz-Infante Chapa

Cuauhtémoc Manuel De Dienheim Barriguete

Denise Dresser

Manuel Echeverría y de la Mora

Patricia Elton Benhumea

Claudia Elvira

Alma Escamilla

Irma Escárcega Aguirre

Agustín Escobar

Paola España López

Leticia Esparza Alderete

Arturo Espinosa Silis

José María Espinosa de los Monteros

Leticia Estrada Alcorta

Patricia Estrada Baumgarten

Yolanda Estrada Alcorta

Rafael Estrada Michel

Luis Fernando Fernández

Ana Elena Fierro

Carlos Figueroa Herrera

Carlos A. Flores Vargas

Claudio Flores Thomas

Julio Flores Martínez

Mauricio Flores Arellano

Juan Carlos Foncerrada

Francisco Abiut Fragoso Barragán

Antonio Franco Gutiérrez

Imelda Franco Gutiérrez

Jorge Franco Gutiérrez

Katia Franco Rojas

Ma. de Lourdes Franco Gutiérrez

Mario Franco Gutiérrez

Carlos Franques Villaseñor

Rafael Funes Díaz

Sara Galaviz

Francisco Galindo Palacios

Jesús Galindo

Juan Manuel Galindo Rodríguez

Ramón Galindo Rodríguez

Rosuca Galindo Palacio

Carlos Gallego

Delia Margarita García Flórez

Veronica García Flores

Christian Uziel García Reyes

Esteban García Castro

Juan García Rodríguez

Leonardo Garcia Camarena

Fanny Garduño Néstor

Omar Garfias Reyes

Carlos Garza Falla

José Mario de la Garza Marrroquín

Arturo Gil Sánchez

Damián Giménez

Luis Emilio Giménez Cacho

Luis Andrés Giménez Cacho Santiago

Alberto Godínez Placencia

Enrique Gómez Orozco

Juan Millán Gómez Llanos

Rogelio Gómez Hermosillo

Rossana Fiorella Gómez Levi

David Gómez-Álvarez

Ana María Gomís Iniesta

Aurelio Francisco Gonzalez Ruiz

Benito Raul Gonzalez Tristan

Ariel González

Asmara González Rojas

Carlos González Martínez

Fabián González González

Gabriela González Chávez

Germán González Dávila

Marcos González Coghlan

Mario González González

Margarita González Díaz Infante

Teresa González Luna Corvera

Alonso de Gortari

Eduardo Guerrero Gutiérrez

Nicéforo Guerrero

Gilberto Guevara Niebla

Pablo Guevara Cota

Isabel Guitián

Gabriela Guraieb Sayeg

Paulina Gutiérrez Jiménez

Ana Lilia Guzmán

Evelyn Guzmán

Fernanda Hernández

Ernesto Hernández Norzagaray

Guillermo Hernández Alvarado

Jaime Hernández Colorado

Jorge Humberto Hernández y Luna

Leopoldo Hernández Romano

Maribel Hernández Guerrero

Mariana Hernández Noriega

Patricia Hernández Pardo

Adriana Herrera López

Olivia Hidalgo

Ana F. Hierro

Érika Hinsen Martínez

Adriana Huerta Gómez

Flor Hurtado López

Javier Hurtado

Jesús Ibarra

Alba Edith Jaimes Martínez

Edna Jaime

Eréndira E.C. Jiménez Montiel

Flor Jiménez

Mayra Genny Jiménez Guinto

Pedro Jiménez León

Roxana Juárez Parra

Laura Koestinger Barrientos

Francisco Landa

Sebastián de Lara

Héctor Larios

Alejandra Latapí

Flavio Lazos Garza

Maviela León Morales

Azucena Lemus Aguirre

Tomislav Lendo

Gabriela M. De León Farías

Iliana León

Marlene León

Fharid Alexander Lerma

Carlos Licón

Gerardo Lira Licona

Mónica Lizaola

Frambel Lizarraga Salas

Ana Lourdes López

Emiliano López Rascón

Francisco López Patiño

Hansel Gael López Angulo

Jaime López Aranda Trewartha

Juan Carlos López

Minerva López Mendoza

Miriam Andrea López Jaime

Ricardo Lozano Armengol

María Ludlow

Damián Lugo

Anita Luján Gutiérrez

Alfredo Lujambio Raffols

Luis Fernando Macías Garcia

René Mariani

Freddy Mariñez Navarro

Javier Martín Reyes

Ana Laura Martínez de Lara

Joaquín Martínez Velázquez

Juan Eduardo Martínez Leyva

Renán Martínez Casas

Agustín Marván

María Marván Laborde

Morelos Marx Madrigal

Salvador Mayoral

Manuel Medellín Milán

Yair Mendoza

Mauricio Merino

René Miranda Jaimes

Ignacio L. Moheno

Malú Montes de Oca de Heyman

Rosa Elena Montes de Oca

Clara Elena Montiel

Luis Felipe Montiel Cibrián

Mónica Montiel

Liz Mora Flores

Mari Cruz Mora

Paloma Mora

Gabriela Edith Morales Martínez

Germán Morales Enríquez

Oscar Morelos Zaragoza

Francisco Moreno

Guillermo Moreno Castro

Gabriela Moreno Torres

Irán Moreno Santos

María Elena Morera

Catalina Morfín López

Farah Munayer Sandoval

Luis Alberto Nájera Valdés

Alberto Nava

Alejandro Nava Calvillo

Concepción Guadalupe Nava Calvillo

Jaime Nava Calvillo

Luis Alfonso Nava Calvillo

Pedro Nava Calvillo

Salvador Nava Calvillo

Sandra Nieves

Alejandra Núñez

Nancy Núñez

Karel Ochoa Reyes

Adriana Ochoa

Alberto Olvera

Juan B. Ordorica

Ana Paola Orta Cárdenas

Claudia Orduño

Áurea Orozco Rivas

Francisco Orozco Estrada

Jesús Orozco Henríquez

Jesús Ortega Martínez

Itzel Ortiz Zaragoza

José Manuel Ortiz Martínez

Patricia Ostrosky Shejet

Nallely Mariana Osuna Rueda

José Palacios Galindo

Patricia Palacios de la Lama

Adalberto Palma G.

Jaime Parada Ávila

Raúl Paredes Guerrero

Amanda Patiño

Cuauhtémoc Paz Cuevas

Angélica de la Peña Gómez

Azael Peña Martínez

Edgar Peña

Ramón Peña Franco

Joaquín Peón Escalante

José Claudio Perez Fernandez

Adriana Pérez Sánchez

Alejandro Pérez Pascual

Martha Elvira Pérez Gil

Jacqueline Peschard

Irene Pomar Montes de Oca

Daniel Ponce Vázquez

Christian Arturo Ponce de León

Alfredo Popoca García

Enrique Provencio

Carmen Gloria Pumarino Bravo

Ma. de Lourdes Quintero P.

Emilio Rabassa Gamboa

Gabriela Ramírez

Paula Ramírez Hohne

Teresita Rendón Huerta

Jorge Alejandro Reyes

Ana María Rio García

Alejandra Ríos

Ivet Celina Ríos Soltero

Lázaro Ríos

Natalia Rivadeneyra Mora

Angélica Rivera Hernández

Enrique Riveros Echavarría

Gabriela Rodríguez Ramírez

José Rodríguez López

María del Carmen Rodríguez

Alejandra Rojas Pérez

Rosa Rojas Paredes

Bernardo Romero

David Romero Camarena

Jorge Javier Romero

Ma. Guadalupe Romero Hernández

Marcos del Rosario Rodríguez

Ana María Rosillo del León

Carlos F. Ruiz Sahagún

María del Carmen Ruiz Ituarte

Rosa Maria Ruiz Ituarte

Humberto Ruz Sosa

Liébano Sáenz

Alejandro Sahuí

María Elvira Sala Milego

Florencio Salazar Adame

Juan Salgado

Luis Salgado Rodríguez

Guadalupe Salmorán Villar

Corina Saltiel de Villarreal

Alejandro Sánchez Chávez

Arturo Sánchez Gutiérrez

Diana Sánchez Mejorada

Horacio Sánchez Sodi

Jaime Sánchez Duarte

Mariano Sánchez Talanquer

Máximo Sánchez Moreno

Miguel Sandoval

Luz Ma. Santana

Esther Santiago Fragoso

Hortensia Santiago Fragoso

Rocío Saro Ugalde

Rosa María Seco

Teresa Soria Castañeda

José de Jesús Sosa López

Francisco Javier Soto Álvarez

María Guadalupe Soto Álvarez

María Pía Soto Álvarez

Gaby Sterling

Ricardo Strausz Santiago

María Luisa Suárez

Jaime Talancón Martínez

Miguel Taniyama

Ma. de la Luz de Teresa

Tere Toca

Juan Francisco Torres Landa

Maribel Carolina Torres Cruz

José Torrijos Domínguez

Javier Treviño

Miguel Treviño de Hoyos

Tomás Trueba Gracián

Ma. Teresa Uriarte Castañeda

Diego Valadés

Teresa Vale

Georgette José Valenzuela

Rafael Valenzuela

Juan Francisco Valerio Quinta

Jorge Valladares Sánchez

Leticia Vasconcelos Peña

Ricardo Valle Méndez

Antonio Vázquez I.

María del Pilar Vázquez Hiroishi

Wendolyn Veana

Rocío Del Vecchyo

Rodolfo Vega Hernández

Amado Vega Robledo

Gerardo Velázquez

Jaime Velázquez Meza

Jesús Horacio Vélez Magos

Margarita Vélez

Hilda Venegas Barboza

María Isabel Villaseñor López

Mirella Villanueva

Mauricio Volpi

José Woldenberg

Hanna Woloski

Alejandro Zapata Perogordo

Norma Zazueta

Federico Zermeño Padilla

José Epigmenio Zermeño Radilla

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dft/bmc