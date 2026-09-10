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Ante la "destrucción" de la democracia en México, más de 400 figuras lanzaron la Alianza Democrática por la Observación Electoral y convocaron a comenzar la observación electoral masiva durante cada una de las etapas del proceso electoral 2026-2027.
A través de una carta, las y los convocantes afirmaron que el país está perdiendo su carácter democrático, debido a que las diferentes instituciones creadas para ejercer y garantizar derechos han sido desmanteladas.
Ejemplificaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) "abdicó sus fines", el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desapareció, el Poder Judicial se puso a disposición de Morena, entre otras cosas.
Con referencia al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) "están capturados y sometidos al interés del partido político en el poder".
"La concentración abusiva de los poderes públicos ha agravado problemas, clausurado el diálogo con quienes no se someten a las decisiones, difamado, estigmatizado y amenazado a disidencias, y ha usado los recursos públicos como si le pertenecieran", comentaron.
Además, acusaron actos anticipados de campaña "apenas disimulados cuyos costos se están pagando con dinero opaco e ilícito que ya están desequilibrando y convirtiendo a las elecciones mexicanas, una vez más, en un espectáculo de ilegalidad, avalado por autoridades electorales entregadas al oficialismo".
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Lista completa de los 411 firmantes de desplegado de la Alianza Democrática por la Observación Electoral
- María Elena Abaroa
- Carla Aceves
- Fausto Acosta García
- Mariclaire Acosta Urquidi
- Yessica Acosta
- Sergio Aguayo
- Marcela Aguilar Arévalo
- Ramón Aguilera Murguía
- Jesús Agúndez Moreno
- María del Carmen Alanís
- Alfonso Alejandre Alejo
- Ricardo Almaraz
- Rubén Alonso González
- Ivette Alquicira Fontes
- Ricardo Alvarado Andalón
- Alma Álvarez Villalobos
- Ana Luz Álvarez Galindo
- Oscar Álvarez González
- Rubén Álvarez Mendiola
- Carlos Anaya
- César de Anda
- Javier Aparicio
- Carlos Arce Macías
- Roberto Arias de la Mora
- Gabriela Armenta
- Diana Arnaiz López
- Katia Lizbeth Arriaga Osorio
- Antonio Ávila Díaz
- Lucía Ávila Giménez Cacho
- Patricia Ávila Díaz
- Olivier Avilez Manzanares
- Fernando Ayala Blanco
- Sara Elena Ayala Pantoja
- Antonio Azuela
- Patricia Barragán
- Carmen Barrera Guevara
- Paola Barrón Franco
- Alonso Bassanetti
- José Bautista Farías
- Ricardo Becerra
- Carlos Amador Bedolla
- María Beltrán
- Julio Beltrán
- Gonzalo Benavente González
- José Ernesto Bermejo
- Federico Berrueto
- Enrique Betancourt
- Arlet Botello
- Juan Bracho Ahumada
- Olga Briseño
- Ricardo Bucio Mújica
- Juan Burgos Franco
- Roberto Cabral Bowling
- Elsa Cadena
- Claudia Calvin
- Alejandro Camacho
- César Camacho
- Sofía Camarena Pomar
- Heidi María Luisa Cambero Martínez
- Julia Carabias
- Norma Caraza Padilla
- Andrés Carral
- Magdalena Carral
- Esperanza Carrasco
- Margarita Carmona
- Manuel Carrillo Poblano
- María Amparo Casar
- María Elena Casco Ortiz
- Andrea Caso
- Jesús Caudillo
- Maribel Cervantes Guerrero
- Natalia Cervantes
- René Cervera Galán
- Jaime Chávez
- Salvador Chemás Obregón
- Manuel Clouthier Carrillo
- Alfonso de la Concha Bermejillo
- Roberto Constantino Toto
- Ma. del Carmen Contijoch
- Elvira Contreras Adame
- Javier Contreras
- Rolando Cordera Campos
- María Elena Cornejo Esparza
- Jerónimo Cortés Morentín
- Eduardo Cota Acosta
- Sonia Cota Moreno
- Rosa María Cruz Lesbros
- Rosalba Cruz Soto
- Hilda Dávila Chávez
- Cynthia Dehesa
- Ana Díaz Aldret
- Diego Díaz Barriga Yáñez
- Fausto Díaz Montes
- Joel Díaz García
- Enrique Díaz-Infante Chapa
- Cuauhtémoc Manuel De Dienheim Barriguete
- Denise Dresser
- Manuel Echeverría y de la Mora
- Patricia Elton Benhumea
- Claudia Elvira
- Alma Escamilla
- Irma Escárcega Aguirre
- Agustín Escobar
- Paola España López
- Leticia Esparza Alderete
- Arturo Espinosa Silis
- José María Espinosa de los Monteros
- Leticia Estrada Alcorta
- Patricia Estrada Baumgarten
- Yolanda Estrada Alcorta
- Rafael Estrada Michel
- Luis Fernando Fernández
- Ana Elena Fierro
- Carlos Figueroa Herrera
- Carlos A. Flores Vargas
- Claudio Flores Thomas
- Julio Flores Martínez
- Mauricio Flores Arellano
- Juan Carlos Foncerrada
- Francisco Abiut Fragoso Barragán
- Antonio Franco Gutiérrez
- Imelda Franco Gutiérrez
- Jorge Franco Gutiérrez
- Katia Franco Rojas
- Ma. de Lourdes Franco Gutiérrez
- Mario Franco Gutiérrez
- Carlos Franques Villaseñor
- Rafael Funes Díaz
- Sara Galaviz
- Francisco Galindo Palacios
- Jesús Galindo
- Juan Manuel Galindo Rodríguez
- Ramón Galindo Rodríguez
- Rosuca Galindo Palacio
- Carlos Gallego
- Delia Margarita García Flórez
- Veronica García Flores
- Christian Uziel García Reyes
- Esteban García Castro
- Juan García Rodríguez
- Leonardo Garcia Camarena
- Fanny Garduño Néstor
- Omar Garfias Reyes
- Carlos Garza Falla
- José Mario de la Garza Marrroquín
- Arturo Gil Sánchez
- Damián Giménez
- Luis Emilio Giménez Cacho
- Luis Andrés Giménez Cacho Santiago
- Alberto Godínez Placencia
- Enrique Gómez Orozco
- Juan Millán Gómez Llanos
- Rogelio Gómez Hermosillo
- Rossana Fiorella Gómez Levi
- David Gómez-Álvarez
- Ana María Gomís Iniesta
- Aurelio Francisco Gonzalez Ruiz
- Benito Raul Gonzalez Tristan
- Ariel González
- Asmara González Rojas
- Carlos González Martínez
- Fabián González González
- Gabriela González Chávez
- Germán González Dávila
- Marcos González Coghlan
- Mario González González
- Margarita González Díaz Infante
- Teresa González Luna Corvera
- Alonso de Gortari
- Eduardo Guerrero Gutiérrez
- Nicéforo Guerrero
- Gilberto Guevara Niebla
- Pablo Guevara Cota
- Isabel Guitián
- Gabriela Guraieb Sayeg
- Paulina Gutiérrez Jiménez
- Ana Lilia Guzmán
- Evelyn Guzmán
- Fernanda Hernández
- Ernesto Hernández Norzagaray
- Guillermo Hernández Alvarado
- Jaime Hernández Colorado
- Jorge Humberto Hernández y Luna
- Leopoldo Hernández Romano
- Maribel Hernández Guerrero
- Mariana Hernández Noriega
- Patricia Hernández Pardo
- Adriana Herrera López
- Olivia Hidalgo
- Ana F. Hierro
- Érika Hinsen Martínez
- Adriana Huerta Gómez
- Flor Hurtado López
- Javier Hurtado
- Jesús Ibarra
- Alba Edith Jaimes Martínez
- Edna Jaime
- Eréndira E.C. Jiménez Montiel
- Flor Jiménez
- Mayra Genny Jiménez Guinto
- Pedro Jiménez León
- Roxana Juárez Parra
- Laura Koestinger Barrientos
- Francisco Landa
- Sebastián de Lara
- Héctor Larios
- Alejandra Latapí
- Flavio Lazos Garza
- Maviela León Morales
- Azucena Lemus Aguirre
- Tomislav Lendo
- Gabriela M. De León Farías
- Iliana León
- Marlene León
- Fharid Alexander Lerma
- Carlos Licón
- Gerardo Lira Licona
- Mónica Lizaola
- Frambel Lizarraga Salas
- Ana Lourdes López
- Emiliano López Rascón
- Francisco López Patiño
- Hansel Gael López Angulo
- Jaime López Aranda Trewartha
- Juan Carlos López
- Minerva López Mendoza
- Miriam Andrea López Jaime
- Ricardo Lozano Armengol
- María Ludlow
- Damián Lugo
- Anita Luján Gutiérrez
- Alfredo Lujambio Raffols
- Luis Fernando Macías Garcia
- René Mariani
- Freddy Mariñez Navarro
- Javier Martín Reyes
- Ana Laura Martínez de Lara
- Joaquín Martínez Velázquez
- Juan Eduardo Martínez Leyva
- Renán Martínez Casas
- Agustín Marván
- María Marván Laborde
- Morelos Marx Madrigal
- Salvador Mayoral
- Manuel Medellín Milán
- Yair Mendoza
- Mauricio Merino
- René Miranda Jaimes
- Ignacio L. Moheno
- Malú Montes de Oca de Heyman
- Rosa Elena Montes de Oca
- Clara Elena Montiel
- Luis Felipe Montiel Cibrián
- Mónica Montiel
- Liz Mora Flores
- Mari Cruz Mora
- Paloma Mora
- Gabriela Edith Morales Martínez
- Germán Morales Enríquez
- Oscar Morelos Zaragoza
- Francisco Moreno
- Guillermo Moreno Castro
- Gabriela Moreno Torres
- Irán Moreno Santos
- María Elena Morera
- Catalina Morfín López
- Farah Munayer Sandoval
- Luis Alberto Nájera Valdés
- Alberto Nava
- Alejandro Nava Calvillo
- Concepción Guadalupe Nava Calvillo
- Jaime Nava Calvillo
- Luis Alfonso Nava Calvillo
- Pedro Nava Calvillo
- Salvador Nava Calvillo
- Sandra Nieves
- Alejandra Núñez
- Nancy Núñez
- Karel Ochoa Reyes
- Adriana Ochoa
- Alberto Olvera
- Juan B. Ordorica
- Ana Paola Orta Cárdenas
- Claudia Orduño
- Áurea Orozco Rivas
- Francisco Orozco Estrada
- Jesús Orozco Henríquez
- Jesús Ortega Martínez
- Itzel Ortiz Zaragoza
- José Manuel Ortiz Martínez
- Patricia Ostrosky Shejet
- Nallely Mariana Osuna Rueda
- José Palacios Galindo
- Patricia Palacios de la Lama
- Adalberto Palma G.
- Jaime Parada Ávila
- Raúl Paredes Guerrero
- Amanda Patiño
- Cuauhtémoc Paz Cuevas
- Angélica de la Peña Gómez
- Azael Peña Martínez
- Edgar Peña
- Ramón Peña Franco
- Joaquín Peón Escalante
- José Claudio Perez Fernandez
- Adriana Pérez Sánchez
- Alejandro Pérez Pascual
- Martha Elvira Pérez Gil
- Jacqueline Peschard
- Irene Pomar Montes de Oca
- Daniel Ponce Vázquez
- Christian Arturo Ponce de León
- Alfredo Popoca García
- Enrique Provencio
- Carmen Gloria Pumarino Bravo
- Ma. de Lourdes Quintero P.
- Emilio Rabassa Gamboa
- Gabriela Ramírez
- Paula Ramírez Hohne
- Teresita Rendón Huerta
- Jorge Alejandro Reyes
- Ana María Rio García
- Alejandra Ríos
- Ivet Celina Ríos Soltero
- Lázaro Ríos
- Natalia Rivadeneyra Mora
- Angélica Rivera Hernández
- Enrique Riveros Echavarría
- Gabriela Rodríguez Ramírez
- José Rodríguez López
- María del Carmen Rodríguez
- Alejandra Rojas Pérez
- Rosa Rojas Paredes
- Bernardo Romero
- David Romero Camarena
- Jorge Javier Romero
- Ma. Guadalupe Romero Hernández
- Marcos del Rosario Rodríguez
- Ana María Rosillo del León
- Carlos F. Ruiz Sahagún
- María del Carmen Ruiz Ituarte
- Rosa Maria Ruiz Ituarte
- Humberto Ruz Sosa
- Liébano Sáenz
- Alejandro Sahuí
- María Elvira Sala Milego
- Florencio Salazar Adame
- Juan Salgado
- Luis Salgado Rodríguez
- Guadalupe Salmorán Villar
- Corina Saltiel de Villarreal
- Alejandro Sánchez Chávez
- Arturo Sánchez Gutiérrez
- Diana Sánchez Mejorada
- Horacio Sánchez Sodi
- Jaime Sánchez Duarte
- Mariano Sánchez Talanquer
- Máximo Sánchez Moreno
- Miguel Sandoval
- Luz Ma. Santana
- Esther Santiago Fragoso
- Hortensia Santiago Fragoso
- Rocío Saro Ugalde
- Rosa María Seco
- Teresa Soria Castañeda
- José de Jesús Sosa López
- Francisco Javier Soto Álvarez
- María Guadalupe Soto Álvarez
- María Pía Soto Álvarez
- Gaby Sterling
- Ricardo Strausz Santiago
- María Luisa Suárez
- Jaime Talancón Martínez
- Miguel Taniyama
- Ma. de la Luz de Teresa
- Tere Toca
- Juan Francisco Torres Landa
- Maribel Carolina Torres Cruz
- José Torrijos Domínguez
- Javier Treviño
- Miguel Treviño de Hoyos
- Tomás Trueba Gracián
- Ma. Teresa Uriarte Castañeda
- Diego Valadés
- Teresa Vale
- Georgette José Valenzuela
- Rafael Valenzuela
- Juan Francisco Valerio Quinta
- Jorge Valladares Sánchez
- Leticia Vasconcelos Peña
- Ricardo Valle Méndez
- Antonio Vázquez I.
- María del Pilar Vázquez Hiroishi
- Wendolyn Veana
- Rocío Del Vecchyo
- Rodolfo Vega Hernández
- Amado Vega Robledo
- Gerardo Velázquez
- Jaime Velázquez Meza
- Jesús Horacio Vélez Magos
- Margarita Vélez
- Hilda Venegas Barboza
- María Isabel Villaseñor López
- Mirella Villanueva
- Mauricio Volpi
- José Woldenberg
- Hanna Woloski
- Alejandro Zapata Perogordo
- Norma Zazueta
- Federico Zermeño Padilla
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