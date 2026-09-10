Nación | 10-09-26 | 19:28 | Actualizada | 10-09-26 | 19:46 |

Ante la "destrucción" de la en México, más de 400 figuras lanzaron la Alianza Democrática por la Observación Electoral y convocaron a comenzar la observación electoral masiva durante cada una de las etapas del proceso electoral 2026-2027.

A través de una carta, las y los convocantes afirmaron que el país está perdiendo su carácter democrático, debido a que las diferentes instituciones creadas para ejercer y garantizar derechos han sido desmanteladas.

Ejemplificaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) "abdicó sus fines", el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desapareció, el Poder Judicial se puso a disposición de Morena, entre otras cosas.

Con referencia al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) "están capturados y sometidos al interés del partido político en el poder".

"La concentración abusiva de los poderes públicos ha agravado problemas, clausurado el diálogo con quienes no se someten a las decisiones, difamado, estigmatizado y amenazado a disidencias, y ha usado los recursos públicos como si le pertenecieran", comentaron.

Además, acusaron "apenas disimulados cuyos costos se están pagando con dinero opaco e ilícito que ya están desequilibrando y convirtiendo a las elecciones mexicanas, una vez más, en un espectáculo de ilegalidad, avalado por autoridades electorales entregadas al oficialismo".

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Lista completa de los 411 firmantes de desplegado de la Alianza Democrática por la Observación Electoral

  • María Elena Abaroa
  • Carla Aceves
  • Fausto Acosta García
  • Mariclaire Acosta Urquidi
  • Yessica Acosta
  • Sergio Aguayo
  • Marcela Aguilar Arévalo
  • Ramón Aguilera Murguía
  • Jesús Agúndez Moreno
  • María del Carmen Alanís
  • Alfonso Alejandre Alejo
  • Ricardo Almaraz
  • Rubén Alonso González
  • Ivette Alquicira Fontes
  • Ricardo Alvarado Andalón
  • Alma Álvarez Villalobos
  • Ana Luz Álvarez Galindo
  • Oscar Álvarez González
  • Rubén Álvarez Mendiola
  • Carlos Anaya
  • César de Anda
  • Javier Aparicio
  • Carlos Arce Macías
  • Roberto Arias de la Mora
  • Gabriela Armenta
  • Diana Arnaiz López
  • Katia Lizbeth Arriaga Osorio
  • Antonio Ávila Díaz
  • Lucía Ávila Giménez Cacho
  • Patricia Ávila Díaz
  • Olivier Avilez Manzanares
  • Fernando Ayala Blanco
  • Sara Elena Ayala Pantoja
  • Antonio Azuela
  • Patricia Barragán
  • Carmen Barrera Guevara
  • Paola Barrón Franco
  • Alonso Bassanetti
  • José Bautista Farías
  • Ricardo Becerra
  • Carlos Amador Bedolla
  • María Beltrán
  • Julio Beltrán
  • Gonzalo Benavente González
  • José Ernesto Bermejo
  • Federico Berrueto
  • Enrique Betancourt
  • Arlet Botello
  • Juan Bracho Ahumada
  • Olga Briseño
  • Ricardo Bucio Mújica
  • Juan Burgos Franco
  • Roberto Cabral Bowling
  • Elsa Cadena
  • Claudia Calvin
  • Alejandro Camacho
  • César Camacho
  • Sofía Camarena Pomar
  • Heidi María Luisa Cambero Martínez
  • Julia Carabias
  • Norma Caraza Padilla
  • Andrés Carral
  • Magdalena Carral
  • Esperanza Carrasco
  • Margarita Carmona
  • Manuel Carrillo Poblano
  • María Amparo Casar
  • María Elena Casco Ortiz
  • Andrea Caso
  • Jesús Caudillo
  • Maribel Cervantes Guerrero
  • Natalia Cervantes
  • René Cervera Galán
  • Jaime Chávez
  • Salvador Chemás Obregón
  • Manuel Clouthier Carrillo
  • Alfonso de la Concha Bermejillo
  • Roberto Constantino Toto
  • Ma. del Carmen Contijoch
  • Elvira Contreras Adame
  • Javier Contreras
  • Rolando Cordera Campos
  • María Elena Cornejo Esparza
  • Jerónimo Cortés Morentín
  • Eduardo Cota Acosta
  • Sonia Cota Moreno
  • Rosa María Cruz Lesbros
  • Rosalba Cruz Soto
  • Hilda Dávila Chávez
  • Cynthia Dehesa
  • Ana Díaz Aldret
  • Diego Díaz Barriga Yáñez
  • Fausto Díaz Montes
  • Joel Díaz García
  • Enrique Díaz-Infante Chapa
  • Cuauhtémoc Manuel De Dienheim Barriguete
  • Denise Dresser
  • Manuel Echeverría y de la Mora
  • Patricia Elton Benhumea
  • Claudia Elvira
  • Alma Escamilla
  • Irma Escárcega Aguirre
  • Agustín Escobar
  • Paola España López
  • Leticia Esparza Alderete
  • Arturo Espinosa Silis
  • José María Espinosa de los Monteros
  • Leticia Estrada Alcorta
  • Patricia Estrada Baumgarten
  • Yolanda Estrada Alcorta
  • Rafael Estrada Michel
  • Luis Fernando Fernández
  • Ana Elena Fierro
  • Carlos Figueroa Herrera
  • Carlos A. Flores Vargas
  • Claudio Flores Thomas
  • Julio Flores Martínez
  • Mauricio Flores Arellano
  • Juan Carlos Foncerrada
  • Francisco Abiut Fragoso Barragán
  • Antonio Franco Gutiérrez
  • Imelda Franco Gutiérrez
  • Jorge Franco Gutiérrez
  • Katia Franco Rojas
  • Ma. de Lourdes Franco Gutiérrez
  • Mario Franco Gutiérrez
  • Carlos Franques Villaseñor
  • Rafael Funes Díaz
  • Sara Galaviz
  • Francisco Galindo Palacios
  • Jesús Galindo
  • Juan Manuel Galindo Rodríguez
  • Ramón Galindo Rodríguez
  • Rosuca Galindo Palacio
  • Carlos Gallego
  • Delia Margarita García Flórez
  • Veronica García Flores
  • Christian Uziel García Reyes
  • Esteban García Castro
  • Juan García Rodríguez
  • Leonardo Garcia Camarena
  • Fanny Garduño Néstor
  • Omar Garfias Reyes
  • Carlos Garza Falla
  • José Mario de la Garza Marrroquín
  • Arturo Gil Sánchez
  • Damián Giménez
  • Luis Emilio Giménez Cacho
  • Luis Andrés Giménez Cacho Santiago
  • Alberto Godínez Placencia
  • Enrique Gómez Orozco
  • Juan Millán Gómez Llanos
  • Rogelio Gómez Hermosillo
  • Rossana Fiorella Gómez Levi
  • David Gómez-Álvarez
  • Ana María Gomís Iniesta
  • Aurelio Francisco Gonzalez Ruiz
  • Benito Raul Gonzalez Tristan
  • Ariel González
  • Asmara González Rojas
  • Carlos González Martínez
  • Fabián González González
  • Gabriela González Chávez
  • Germán González Dávila
  • Marcos González Coghlan
  • Mario González González
  • Margarita González Díaz Infante
  • Teresa González Luna Corvera
  • Alonso de Gortari
  • Eduardo Guerrero Gutiérrez
  • Nicéforo Guerrero
  • Gilberto Guevara Niebla
  • Pablo Guevara Cota
  • Isabel Guitián
  • Gabriela Guraieb Sayeg
  • Paulina Gutiérrez Jiménez
  • Ana Lilia Guzmán
  • Evelyn Guzmán
  • Fernanda Hernández
  • Ernesto Hernández Norzagaray
  • Guillermo Hernández Alvarado
  • Jaime Hernández Colorado
  • Jorge Humberto Hernández y Luna
  • Leopoldo Hernández Romano
  • Maribel Hernández Guerrero
  • Mariana Hernández Noriega
  • Patricia Hernández Pardo
  • Adriana Herrera López
  • Olivia Hidalgo
  • Ana F. Hierro
  • Érika Hinsen Martínez
  • Adriana Huerta Gómez
  • Flor Hurtado López
  • Javier Hurtado
  • Jesús Ibarra
  • Alba Edith Jaimes Martínez
  • Edna Jaime
  • Eréndira E.C. Jiménez Montiel
  • Flor Jiménez
  • Mayra Genny Jiménez Guinto
  • Pedro Jiménez León
  • Roxana Juárez Parra
  • Laura Koestinger Barrientos
  • Francisco Landa
  • Sebastián de Lara
  • Héctor Larios
  • Alejandra Latapí
  • Flavio Lazos Garza
  • Maviela León Morales
  • Azucena Lemus Aguirre
  • Tomislav Lendo
  • Gabriela M. De León Farías
  • Iliana León
  • Marlene León
  • Fharid Alexander Lerma
  • Carlos Licón
  • Gerardo Lira Licona
  • Mónica Lizaola
  • Frambel Lizarraga Salas
  • Ana Lourdes López
  • Emiliano López Rascón
  • Francisco López Patiño
  • Hansel Gael López Angulo
  • Jaime López Aranda Trewartha
  • Juan Carlos López
  • Minerva López Mendoza
  • Miriam Andrea López Jaime
  • Ricardo Lozano Armengol
  • María Ludlow
  • Damián Lugo
  • Anita Luján Gutiérrez
  • Alfredo Lujambio Raffols
  • Luis Fernando Macías Garcia
  • René Mariani
  • Freddy Mariñez Navarro
  • Javier Martín Reyes
  • Ana Laura Martínez de Lara
  • Joaquín Martínez Velázquez
  • Juan Eduardo Martínez Leyva
  • Renán Martínez Casas
  • Agustín Marván
  • María Marván Laborde
  • Morelos Marx Madrigal
  • Salvador Mayoral
  • Manuel Medellín Milán
  • Yair Mendoza
  • Mauricio Merino
  • René Miranda Jaimes
  • Ignacio L. Moheno
  • Malú Montes de Oca de Heyman
  • Rosa Elena Montes de Oca
  • Clara Elena Montiel
  • Luis Felipe Montiel Cibrián
  • Mónica Montiel
  • Liz Mora Flores
  • Mari Cruz Mora
  • Paloma Mora
  • Gabriela Edith Morales Martínez
  • Germán Morales Enríquez
  • Oscar Morelos Zaragoza
  • Francisco Moreno
  • Guillermo Moreno Castro
  • Gabriela Moreno Torres
  • Irán Moreno Santos
  • María Elena Morera
  • Catalina Morfín López
  • Farah Munayer Sandoval
  • Luis Alberto Nájera Valdés
  • Alberto Nava
  • Alejandro Nava Calvillo
  • Concepción Guadalupe Nava Calvillo
  • Jaime Nava Calvillo
  • Luis Alfonso Nava Calvillo
  • Pedro Nava Calvillo
  • Salvador Nava Calvillo
  • Sandra Nieves
  • Alejandra Núñez
  • Nancy Núñez
  • Karel Ochoa Reyes
  • Adriana Ochoa
  • Alberto Olvera
  • Juan B. Ordorica
  • Ana Paola Orta Cárdenas
  • Claudia Orduño
  • Áurea Orozco Rivas
  • Francisco Orozco Estrada
  • Jesús Orozco Henríquez
  • Jesús Ortega Martínez
  • Itzel Ortiz Zaragoza
  • José Manuel Ortiz Martínez
  • Patricia Ostrosky Shejet
  • Nallely Mariana Osuna Rueda
  • José Palacios Galindo
  • Patricia Palacios de la Lama
  • Adalberto Palma G.
  • Jaime Parada Ávila
  • Raúl Paredes Guerrero
  • Amanda Patiño
  • Cuauhtémoc Paz Cuevas
  • Angélica de la Peña Gómez
  • Azael Peña Martínez
  • Edgar Peña
  • Ramón Peña Franco
  • Joaquín Peón Escalante
  • José Claudio Perez Fernandez
  • Adriana Pérez Sánchez
  • Alejandro Pérez Pascual
  • Martha Elvira Pérez Gil
  • Jacqueline Peschard
  • Irene Pomar Montes de Oca
  • Daniel Ponce Vázquez
  • Christian Arturo Ponce de León
  • Alfredo Popoca García
  • Enrique Provencio
  • Carmen Gloria Pumarino Bravo
  • Ma. de Lourdes Quintero P.
  • Emilio Rabassa Gamboa
  • Gabriela Ramírez
  • Paula Ramírez Hohne
  • Teresita Rendón Huerta
  • Jorge Alejandro Reyes
  • Ana María Rio García
  • Alejandra Ríos
  • Ivet Celina Ríos Soltero
  • Lázaro Ríos
  • Natalia Rivadeneyra Mora
  • Angélica Rivera Hernández
  • Enrique Riveros Echavarría
  • Gabriela Rodríguez Ramírez
  • José Rodríguez López
  • María del Carmen Rodríguez
  • Alejandra Rojas Pérez
  • Rosa Rojas Paredes
  • Bernardo Romero
  • David Romero Camarena
  • Jorge Javier Romero
  • Ma. Guadalupe Romero Hernández
  • Marcos del Rosario Rodríguez
  • Ana María Rosillo del León
  • Carlos F. Ruiz Sahagún
  • María del Carmen Ruiz Ituarte
  • Rosa Maria Ruiz Ituarte
  • Humberto Ruz Sosa
  • Liébano Sáenz
  • Alejandro Sahuí
  • María Elvira Sala Milego
  • Florencio Salazar Adame
  • Juan Salgado
  • Luis Salgado Rodríguez
  • Guadalupe Salmorán Villar
  • Corina Saltiel de Villarreal
  • Alejandro Sánchez Chávez
  • Arturo Sánchez Gutiérrez
  • Diana Sánchez Mejorada
  • Horacio Sánchez Sodi
  • Jaime Sánchez Duarte
  • Mariano Sánchez Talanquer
  • Máximo Sánchez Moreno
  • Miguel Sandoval
  • Luz Ma. Santana
  • Esther Santiago Fragoso
  • Hortensia Santiago Fragoso
  • Rocío Saro Ugalde
  • Rosa María Seco
  • Teresa Soria Castañeda
  • José de Jesús Sosa López
  • Francisco Javier Soto Álvarez
  • María Guadalupe Soto Álvarez
  • María Pía Soto Álvarez
  • Gaby Sterling
  • Ricardo Strausz Santiago
  • María Luisa Suárez
  • Jaime Talancón Martínez
  • Miguel Taniyama
  • Ma. de la Luz de Teresa
  • Tere Toca
  • Juan Francisco Torres Landa
  • Maribel Carolina Torres Cruz
  • José Torrijos Domínguez
  • Javier Treviño
  • Miguel Treviño de Hoyos
  • Tomás Trueba Gracián
  • Ma. Teresa Uriarte Castañeda
  • Diego Valadés
  • Teresa Vale
  • Georgette José Valenzuela
  • Rafael Valenzuela
  • Juan Francisco Valerio Quinta
  • Jorge Valladares Sánchez
  • Leticia Vasconcelos Peña
  • Ricardo Valle Méndez
  • Antonio Vázquez I.
  • María del Pilar Vázquez Hiroishi
  • Wendolyn Veana
  • Rocío Del Vecchyo
  • Rodolfo Vega Hernández
  • Amado Vega Robledo
  • Gerardo Velázquez
  • Jaime Velázquez Meza
  • Jesús Horacio Vélez Magos
  • Margarita Vélez
  • Hilda Venegas Barboza
  • María Isabel Villaseñor López
  • Mirella Villanueva
  • Mauricio Volpi
  • José Woldenberg
  • Hanna Woloski
  • Alejandro Zapata Perogordo
  • Norma Zazueta
  • Federico Zermeño Padilla
  • José Epigmenio Zermeño Radilla

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