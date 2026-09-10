El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, aseguró que está garantizado el respeto al voto en las elecciones del próximo 6 de junio, por lo que exigió a la oposición que no descalifique el proceso a priori.

En entrevista de medios, aseguró que la contienda la va a decidir la ciudadanía, por lo que exhortó a todos los partidos “que se pongan las pilas” y postulen buenos candidatos, porque advirtió que incluso Morena puede perder si escoge malos perfiles.

“Que no nos acusen de manera anticipada, que lancen los mejores candidatos, ahí está la clave, porque yo he sido candidato en muchas ocasiones. El ciudadano va con quien le genere confianza, del partido que sea. Morena puede ganar, pero también, si se equivoca en una candidatura, puede sufrir una derrota, por eso queremos tener las mejores mujeres y hombres candidatos”, advirtió.

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“El proceso electoral está garantizado, es un órgano independiente, no hay forma de que, como antes, un partido incida en la organización del proceso electoral. Hoy más que nunca está garantizada la libertad del voto. En este caso, yo nomás les sugiero a todos los partidos, incluyendo al mío: pónganse las pilas, elijan a las mejores candidatas y candidatos, cumplan los que están gobernando hoy para que la gente pueda seguir creyendo en un partido y van a tener los mejores resultados”.

Higinio Martínez insistió en que los resultados de la elección no los van a decidir los partidos sino los ciudadanos.

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“Aquel partido que presente las mejores propuestas, las mejores candidatas o candidatos, aquellos en verdad que no tengan mancha, que tengan relación, que tengan el respeto, el apoyo de la gente, son los que van a ganar en la elección del 6 de junio. Entonces, no van a ser ni los dimes ni los diretes, ni los señalamientos, ni las acusaciones que nos hagamos en el terreno declarativo, van a ser los mejores candidatos de todos los partidos, los que penetren, los que generen confianza en la gente, los que van a ganar”, sentenció.

🔴 “El proceso electoral está garantizado, es un órgano independiente”, afirma Higinio Martínez, presidente del Senado, tras el arranque del proceso electoral rumbo a 2027.



El senador aseguró que “no hay forma de que un partido incida en la organización del proceso electoral”.… pic.twitter.com/0K3Zzp7lyO — El Universal (@El_Universal_Mx) September 10, 2026

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El senador mexiquense aseguró que las y los senadores no van a descuidar su trabajo ni su responsabilidad legislativa por el proceso electoral que este jueves se puso en marcha. Sin embargo, aclaró que como presidente de la Mesa Directiva no puede limitar las expresiones de los legisladores ni pintar una raya entre el discurso legislativo y la propaganda electoral.

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“Aquí en el Senado la prioridad es el quehacer legislativo, ese es el trabajo, y a mí me toca conducir esto, al Senado, y conducir este trabajo. Yo no puedo pintar la raya, salvo en el caso personal, pero a nadie le puedo pintar la raya, cada quien es libre, como lo he dicho, de expresar con absoluta responsabilidad y libertad lo que quiera en la tribuna, así lo hemos hecho desde que llegamos, así lo hemos hecho y el respeto a lo que cada quien diga. Allá afuera es la competencia electoral”, concluyó.

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