Somos llamó al Senado de la República a detener la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por la Cámara de Diputados, que establece la renuncia a la doble nacionalidad como condición para aspirar a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En un comunicado, la organización manifestó su “total rechazo” a la reforma al considerar que restringe el derecho a ser votado de millones de mexicanas y mexicanos que cuentan con doble nacionalidad, condición que, subrayó, en muchos casos adquirieron desde su nacimiento y no eligieron.

“México no puede avanzar restringiendo derechos ni convirtiendo la doble nacionalidad en una sospecha de deslealtad”, señaló.

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Sostuvo que la modificación representa un retroceso en materia de derechos políticos, igualdad y no discriminación, y mencionó que los artículos 1, 14 y 35 de la Constitución establecen los principios de igualdad, no discriminación, no retroactividad en perjuicio de las personas y el derecho de la ciudadanía a votar y ser votada.

Recordó que en 1997 México reformó su Constitución para reconocer la doble nacionalidad ante la realidad de millones de mexicanos que viven fuera del territorio nacional, forman familias binacionales y mantienen vínculos con el país.

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“Un derecho conquistado y reconocido hace casi 30 años no puede convertirse nuevamente en un privilegio condicionado”, sostuvo.

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De acuerdo con Somos, cerca de 30 millones de personas de origen mexicano viven fuera del territorio nacional, principalmente en Estados Unidos, y millones de ellas mantienen vínculos familiares, culturales, económicos y afectivos con México.

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Argumentó que esas personas trabajan, envían remesas, invierten en sus comunidades y participan en la vida económica y social del país, por lo que rechazó que se les limite la posibilidad de participar plenamente en la vida política mexicana.

“La lealtad a México no se mide con un pasaporte”, afirmó Somos, que señaló que contar con otra nacionalidad no demuestra deslealtad y que los posibles conflictos de interés pueden atenderse mediante mecanismos de transparencia, declaraciones patrimoniales y de intereses, rendición de cuentas y controles institucionales.

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También advirtió que la reforma ocurre en un contexto internacional en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impulsado medidas dirigidas a restringir derechos vinculados con la nacionalidad y endurecer las condiciones para migrantes e hijos de migrantes.

“México no debe responder reproduciendo una lógica de exclusión hacia su propia ciudadanía. La dignidad y los derechos de las mexicanas y los mexicanos no dependen del país donde vivan”, expuso.

Somos pidió a los integrantes del Senado y a la presidenta Claudia Sheinbaum detener la reforma en sus términos actuales y abrir un diálogo con organizaciones de migrantes, comunidades mexicanas en el exterior, especialistas en derecho constitucional y organizaciones de derechos humanos.

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Entre sus propuestas planteó garantizar el derecho a votar y ser votado sin discriminación por doble nacionalidad; sustituir la renuncia obligatoria a otra nacionalidad por mecanismos de transparencia y prevención de conflictos de interés; consultar a la comunidad mexicana en el exterior, y reconocer la doble nacionalidad como una expresión de identidad y arraigo.

Asimismo, propuso incorporar la experiencia y visión internacional de la diáspora mexicana al desarrollo político, económico, social y cultural del país.

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“El Senado de la República tiene hoy la oportunidad de evitar una injusticia histórica contra millones de mexicanas y mexicanos que viven fuera del país y que, con independencia de dónde hayan construido su segunda vida, nunca han dejado de ser mexicanos”, señaló.

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Aseguró que defenderá “en todos los espacios políticos y legales” que ningún mexicano tenga que elegir entre sus identidades para participar en la vida pública.

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“No queremos mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Queremos una ciudadanía plena, incluyente y sin fronteras”, dijo.

em/apr