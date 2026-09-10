Representantes de las Comisiones de Participación Ciudadana (Copacos) de siete alcaldías de la capital entregaron 12 mil 337 firmas a 30 diputados locales para solicitar la reposición del proceso del Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México.

María Eugenia Turrent, integrante de la Copaco de la colonia Tlacopac, en la alcaldía Álvaro Obregón, explicó que, previo a este ejercicio, entregaron 9 mil 607 firmas el 10 de abril y 11 mil 794 más el 19 de mayo a la Jefatura de Gobierno y al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México; sin embargo, no obtuvieron respuesta.

“No obtuvimos respuesta ni de Clara Brugada ni del Instituto de Planeación de manera formal. Nos volvimos a reunir para definir una nueva estrategia y dirigir estas cartas a los diputados de cada distrito, lo cual fue complejo porque cada colonia tiene un diputado diferente”, agregó.

Refirió que, hasta el momento, solo la diputada Leonor Gómez Otegui les respondió mediante un oficio, mientras que la legisladora Tania Larios les ofreció una reunión para escuchar sus peticiones. Fuera de ello, no han recibido otra comunicación.

Entregaron 12 mil 337 firmas a 30 diputados locales para solicitar la reposición del proceso del Plan General de Desarrollo. | Foto: Archivo.

En conferencia de prensa, Turrent comentó que la recolección de firmas no solo tuvo como objetivo hacer llegar al gobierno local su descontento con el PGD, sino también informar a la ciudadanía sobre un tema del que muchos vecinos no tenían conocimiento.

“Nos dimos a la tarea de sumar a algunos compañeros en esta hazaña de lanzarnos a las calles, pero no solo a levantar firmas, sino a explicar la problemática que el PGD va a generar para la ciudad y sus habitantes”, refirió.

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Recordó que esta jornada de recolección de firmas se realizó en las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Tlalpan y Cuajimalpa. Además, participaron más de 24 colonias de dichas demarcaciones.

Una de las principales preocupaciones de los vecinos es el desarrollo de proyectos inmobiliarios mientras se define el PGD, ya que esto podría generar afectaciones a las viviendas ubicadas alrededor de esas construcciones, comentó Salma Núñez, integrante de la Copaco de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Ante los 59 proyectos inmobiliarios considerados viables en la Ventanilla de Coordinación Inmobiliaria, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, Núñez indicó que esta situación encendió las alertas entre los vecinos por los impactos que podrían generar.

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Una de las principales preocupaciones de los vecinos es el desarrollo de proyectos inmobiliarios mientras se define el PGD. | Foto: Camila Ayala Benabib / CUARTOSCURO

“Mientras no haya una planeación, ¿cómo es posible que las autoridades aprueben proyectos sin contar con la debida planeación para la Ciudad de México? ¿Cuánto más va a soportar la ciudad con la llegada de los que ya están autorizados?”, apuntó la vecina.

Claudia Corona, integrante de la Copaco de la colonia Espartaco, en la alcaldía Coyoacán, señaló que se debe fortalecer el papel de los titulares de las Comisiones de Participación Ciudadana y mantener su carácter apartidista, para que sus opiniones sean consideradas en la aprobación de los proyectos inmobiliarios.

“Si quieren construir un edificio, eso se tiene que decidir con nosotros. A eso le estamos apostando, y esa no es la lógica que trae la Ley de Participación Ciudadana. Sobre todo, está pensada para escuchar nuestras opiniones y para que llevemos todas nuestras quejas, pero de ahí no pasa nada”, refirió.

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Por su parte, Raquel Nava, integrante de la Copaco de la colonia Hipódromo, enfatizó que “lo único que queremos es más participación ciudadana y menos sobrecarga urbana, ya que el Plan General de Desarrollo afecta a todos los habitantes”.

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