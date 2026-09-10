Esta noche en el estadio Olímpico Universitario enciende las luces para el duelo entre Pumas y León, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El duelo entre felinos es uno de los cuatro reprogramados de esta fecha, ya que los Esmeraldas tuvieron participación en las semifinales y en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup.

Los de la UNAM viven un momento de mucha preocupación, pues suman tres duelos seguidos en el torneo local sin encontrar la victoria. En su encuentro pasado cayeron 2-0 ante los Xolos de Tijuana en la frontera del país.

Lee también Rafa Márquez lamenta la baja exportación a Europa y envía mensaje a Edson Álvarez

Además, los auriazules no han ganado ni un solo duelo como locales en lo que va de la campaña.

Por su parte, la Fiera llega de vencer al América y de quedarse con el tercer lugar de la Leagues Cup 2026. Pese a eso, los esmeraldas enfrentan la desventaja de haber tenido un partido hace cuatro días, en los que se suman horas de vuelo desde Estados Unidos y un par de entrenamientos.

[Publicidad]

Con ocho unidades, los Pumas marchan en la posición 12 de la clasificación; el León es octavo con 10 unidades, así que a ambos les urge la victoria.

Lee también La Selección Mexicana que visualiza Rafael Márquez con él en el banquillo

Pumas vs León MINUTO A MINUTO