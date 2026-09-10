El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que, a medida que las organizaciones criminales se adaptan, "nosotros estamos un paso adelante".

En redes sociales, el funcionario estadounidense expuso la Operación Águila Alta en coordinación con México con los propósitos de detectar y neutralizar drones utilizados por criminales para facilitar el tráfico de drogas y de personas a lo largo de la frontera.

"Mediante la tecnología, la innovación y operaciones coordinadas —cada país actuando dentro de su propio territorio— enfrentamos amenazas en constante evolución y hacemos que nuestras comunidades estén más seguras", escribo el diplomático estadounidense.

En el "jueves de justicia", la embajada norteamericana destacó esta Operación contra los drones, la detención en Chihuahua de Epifanio "N" alias "Pepa" y un "golpe histórico" contra las drogas sintéticas con el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en la sierra de Guerrero, donde se aseguraron 3.4 toneladas métricas de precursores químicos y miles de litros de sustancias ilícitas.

Presentan tecnología contra aeronaves no tripuladas

En otro mensaje, Johnson indicó que sostuvo una reunión con empresas de Estados Unidos que presentaron en Mexico 'tecnologías estadounidenses de primer nivel" en sistemas de aeronaves no tripuladas y sistemas contra estos artefactos.

Mencionó que estas tecnologías pueden ayudar a ambos países a mantenerse un paso adelante frente a amenazas de seguridad en constante evolución.

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"A través de la innovación y la cooperación entre los Estados Unidos y México, trabajamos mediante alianzas público-privadas para fortalecer nuestra capacidad de detectar, interrumpir y cerrar las rutas utilizadas para el tráfico de drogas, armas y personas", dijo.

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