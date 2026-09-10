Como parte de la celebración de la Independencia de México y ante medidas antiinmigrantes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que a las y los connacionales en Estados Unidos se les deje celebrar las fiestas patrias.

Durante su conferencia de prensa mañanera de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria federal llamó a las y los mexicanos en Estados Unidos a sentirse orgullosas de su origen: "Que lo sienten, porque es mucha la identidad".

"Que aquí los queremos, que aquí les ayudamos en todo lo que necesiten y que estamos muy orgullosos de ellas y de ellos. Que son —como hemos dicho— héroes y heroínas de México.

"Y que se acerquen a sus Consulados para poder recibir alguna orientación, para que en alguno de los casos no se pongan en riesgo", dijo.

Como parte de los festejos, consulados de México en Estados Unidos emitieron una serie de recomendación con la intención de tener un festejo patrio de formas segura y respetuosa.

El consulado de México en Chicago recomendó usar el transporte público y antes de salir a algún lugar, asegurarse que sea autorizado y cumpla con las normatividades locales. También apoyar a los comercios locales de connacionales.

[Publicidad]

Si se planea festejar en casa, el Consulado pidió respetar a los vecinos y evitar bloqueos en entradas.

También te interesará:

"México no es colonia ni protectorado de ningún país extranjero"; Sheinbaum refrenda independencia tras publicación de Trump

[Publicidad]

Fotos: Encienden alumbrado decorativo en el Zócalo de CDMX por las fiestas patrias; homenajean a mujeres que lucharon por México

Sheinbaum pone en duda presunto acuerdo de Julieta Ramírez en EU; "el documento no trae firmas", dice sobre reportaje de N+

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

dft