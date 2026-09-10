Edson Álvarez, capitán de la Selección Mexicana, no vivió su mejor momento en la pasada Copa del Mundo y ahora, parece borrado del West Ham. Complicado momento el que atraviesa el mediocampista.

Sin embargo, desde la cúpula tricolor ha recibido un espaldarazo. Rafael Márquez, durante su presentación, reconoció que El Machín no atraviesa una buena etapa, pero lo respalda.

“He hablado con él. Es importante, un líder, no pasa por buen momento, pero vamos a ayudar lo más que se pueda, debemos respaldar a los que dan todo por su selección”, declaró el Káiser.

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“Ahora que no le va bien lo vamos a respaldar, haber sido jugador me da esta idea de tener contacto con el futbolista, de tratar de ayudarlo lo más que se pueda”, agregó Márquez.

Otro tema que destacó durante su presentación como nuevo estratega de la Selección fue la poca exportación que tuvo México al futbol europeo luego de la Copa del Mundo. Armando La Hormiga González fue el único que pudo emigrar (Olympiacos de Grecia).

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“Había expectativa en que tuviéramos más en Europa, pero se me abre una oportunidad de potencializarlos, ayudarles a ser más visibles. Sé que la Selección es una gran vitrina y no me queda más que brindarme al jugador”, concluyó el exfutbolista.

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