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El propósito de O. J. Simpson cuando aceptó protagonizar el show de televisión "Juiced with O.J." era recuperar la popularidad que disfrutaba antes de ser figura central en lo que los medios de comunicación llamaron “el juicio del siglo”.
"O. J. Simpson: la explotación del mal" es un documental que examina en cuatro entregas el último tramo de vida ante cámaras de quien fue uno de los corredores de la historia de la NFL.
La producción analiza imágenes inéditas de Simpson grabadas durante el rodaje de su show de bromas, en el que, además, hizo referencias claras al juicio que llevó por el asesinato de su exesposa Nicole Brown y de su amigo Ron Goldmanen en 1995, del que quedó absuelto.
"O. J. Simpson: la explotación del mal" fue un esfuerzo desesperado del exjugador por volver a colocarse entre el público, y aunque la producción hizo lo posible por cuidarlo, las tensiones y los cambios en el estado de ánimo de Simpson pronto se sintieron al interior del set.
Los arrebatos, las faltas éticas y los abusos terminaron por erosionar la idea de Rick Mahr, el productor, quien se inspiró en "Punk'd", el show de bromas del que era anfitrión Ashton Kutcher para MTV.
El propósito de Mahr de regresar a O.J. a los medios de forma favorable, no se cumplió, ni porque se hizo uso de su apodo deportivo, "The Juice".
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Dónde ver: Netflix
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