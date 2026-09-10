Desde el Estadio de Béisbol "Beto Ávila", la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que, a pesar de las calumnias de desinformación difundidas en redes sociales, el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) se mantiene firme.

Ante la ciudadanía veracruzana, la mandataria federal sostuvo que la fortaleza de su administración radica en la lealtad al pueblo y en la consolidación de los apoyos sociales.

“Pueden calumniar en las redes, pueden decir mentiras en algunos medios, pero estamos fuertes porque no traicionamos al pueblo de Veracruz, ni al pueblo de México. Somos la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, expresó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su gira "Honestidad y resultados" en Veracruz el 10 de septiembre de 2026. Foto: Presidencia

Casi 3 millones de personas reciben apoyos

En ese sentido, detalló que en la entidad 2 millones 887 mil personas reciben apoyos directos.

Entre ellos, destaca más de un millón de beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores, 161 mil personas con discapacidad y miles de jóvenes, estudiantes y agricultores integrados a esquemas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez, Fertilizantes Gratuitos, Producción para el Bienestar y Sembrando Vida, a los que se suman los nuevos programas sociales de la actual administración.

En el sector salud, destacó la edificación de mil 300 consultorios del IMSS-Bienestar entre octubre y diciembre, proyectados para operar en enero de 2027, además de la entrega de nuevos hospitales en Orizaba, Coatzacoalcos y Nautla.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su gira "Honestidad y resultados" en Veracruz el 10 de septiembre de 2026. Foto: Presidencia

En el rubro educativo, Sheinbaum enalteció el trabajo del magisterio nacional, señalando que la Prueba PISA de la OCDE reflejó un avance significativo: México destaca por mantener una brecha reducida de inequidad entre escuelas públicas de zonas marginadas y de mayor ingreso.

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