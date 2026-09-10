El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se lanzó esta noche contra un manifestante que interrumpió su discurso en la convención republicana en Dallas, para ondear una bandera de México, y le dijo: “Si tanto te gusta México, mueve tu trasero hacia allá de una vez”.

El funcionario estaba hablando cuando un hombre que estaba entre el público, en el American Airlines Center en Dallas, Texas, alzó la bandera mexicana y otra palestina.

Vance esperó a que el sujeto fuera controlado y acto seguido, dijo: “Lo que la gente en casa se perdió es que acabamos de tener un manifestante interrumpiéndonos y ondeando la bandera mexicana”. El público comenzó a abuchear, en respuesta.

Un manifestante ondea una bandera de México durante una intervención del vicepresidente JD Vance, en la segunda jornada de la Convención Nacional Republicana (RNC) para las elecciones de mitad de mandato, celebrada en el American Airlines Center de Dallas, Texas. Foto: EFE

“Bueno, amigo mío, si tanto te gusta México, mueve tu trasero hacia allá de una vez, que yo te pagaré el boleto de avión”, continuó.

Estas palabras fueron recibidas con una ovación. Después, la gente comenzó a corear: “¡USA, USA, USA!”.

JD Vance arremete contra la extrema izquierda

El vicemandatario estadounidense no perdió la oportunidad de atacar a la “extrema izquierda”.

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🚨 HOLY CRAP! JD Vance just MIC DROPPED a leftist heckler who interrupted him waving a Mexican flag...this place is DEAFENING



"We just had a protestor interrupt us with the Mexican flag."



"Well, my friend, if you love Mexico so much, GET YOUR ASS OVER THERE, I'LL BUY YOU THE… pic.twitter.com/vX4LDWQh5i — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 11, 2026

“Damas y caballeros”, dijo. “Tenía todo un discurso escrito, pero creo que tengo que cambiarlo, porque acabamos de descubrir el símbolo de la extrema izquierda: un idiota ondeando una bandera mexicana en una protesta en la que deberíamos estar ondeando la bandera de Estados Unidos”.

Durante su discurso, Vance presumió que el presidente Donald Trump no sólo logró frenar el flujo de migrantes en la frontera, sino que “lo revirtió”. También dijo que se han creado empleos “para ciudadanos estadounidenses, como siempre debió ser”.

La gente comenzó a corear “JD 48”, aludiendo a la posibilidad de que Vance suceda a Trump como presidente de Estados Unidos cuando éste acabe su periodo.

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“Tenemos que ocuparnos de noviembre”, respondió Vance, aludiendo a las elecciones de medio término. “Luego nos preocuparemos de lo que sigue”, zanjó.

Un manifestante lanza una bandera palestina tras haberla ondeado durante el discurso del vicepresidente JD Vance, en la segunda jornada de la Convención Nacional Republicana (RNC) de mitad de mandato, celebrada en el American Airlines Center de Dallas. Foto: EFE

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