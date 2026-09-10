Apenas llevaba un día como entrenador de la Selección Mexicana y Rafael Márquez ya había “sufrido” su primer momento bochornoso durante una de las entrevistas que ofreció tras su oficialización.

El Káiser dio charlas exclusivas a los medios de comunicación con derechos del Tricolor y la de TV Azteca fue con Christin Martinoli y David Medrano; el exfutbolista se mostró cómodo hasta que cometió un “error”.

Al ser cuestionado sobre la presión de estar al frente del combinado nacional, Márquez mencionó que no hay más que “trabajar, trabajar, trabajar y trabajar”, tal y como lo menciona Miguel Herrera, técnico del Atlante, en sus conferencias de prensa.

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“Sé lo que es y he tenido creo que al mejor entrenador de México y maestro como Javier (Aguirre). Así que sé lo que viene y obviamente lo que cuentan son los resultados, pero ¿qué es lo que da los buenos resultados? El trabajo, trabajo, trabajo, ahora sí que como dice el Piojo”, dijo Rafael entre risas.

La respuesta fue de inmediata por parte de Martinoli. También entre risas, el narrador respondió haciendo alusión al percance que sufrió con el estratega de los Potros de Hierro, en 2015 en el aeropuerto de Filadelfia.

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“¡Ah, caray! ¿Mi amigo?... Somos hermanos... tienes razón, hay que seguir trabajando”, dijo Martinoli.

“Y además pasamos al Atlante, ya somos como hermanos. Cuando quieras lo traemos y si quieres que platique contigo. Menos en los aeropuertos porque se pone un poco denso”, agregó el narrador estelar de Azteca Deportes.

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La respuesta podrás verla a partir del minuto 20