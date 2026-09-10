Por ahora, pocas cosas cambiarán con Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana. Respetar lo conseguido bajo el mando de Javier Aguirre es parte del plan y es por ello que la identidad que transmita el Tricolor a su afición será prioridad.

El Káiser fue presentado este jueves como nuevo entrenador del combinado nacional y de inicio, sabe lo que quiere ver de su equipo para la próxima gira de septiembre-octubre en la que se presentará como estratega del Tricolor.

“Principalmente, identidad, que se vea que el equipo juega a ser competitivo, lo que mostramos en el Mundial queremos trasladarlo a estos momentos, seguir con eso. Identificar a la gente con su Selección es lo primordial; creo que lo imponemos”, señaló Márquez.

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Difícilmente se da continuidad en la Selección Mexicana y Rafa, tras ser el auxiliar del Vasco Aguirre en el pasado proceso, reconoce que "no empieza de cero" su nueva etapa en el combinado nacional.

“Creo que la ventaja es que no empezamos de cero, la identidad ya la tenemos del Mundial pasado, la gente se identifica con este equipo, debemos mantener lo que tenemos, hay que evolucionar, mejorar, el margen de mejora es claro, sobre todo por lo que viene detrás", aseveró en conferencia de prensa

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Rafael Márquez, durante su presentación como director técnico de la Selección Mexicana - Foto: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL

"Antes se decía que no hay líderes, pero el trabajo que se hizo con Javier, lo que hicimos de base, me da confianza de que seguramente la afición se va a apegar a su equipo, va a dar la mejor versión. Las maneras ya las veremos, es el trabajo de cancha, estoy con la confianza de que la Selección va a tener contenta a su afición", agregó el exfutbolista surgido de los rojinegros del Atlas.

El próximo 26 de septiembre debutará en Baltimore, Estados Unidos, frente a la Selección de Colombia y se espera que en los próximos días de a conocer su primera lista como estratega nacional.

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“Será una lista completa, competitiva. Nos vamos a enfrentar a cuatro rivales competitivos, me gusta la idea... Sobre la lista, ya la conocerán más adelante, van a ver un equipo muy competitivo”, concluyó.