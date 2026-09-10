El camino hacia el Mundial 2030 ya comenzó para la Selección Mexicana, y uno de los mayores desafíos para Rafael Márquez será encontrar a los futbolistas que asumirán el liderazgo de una generación que busca consolidarse en la élite internacional. Más allá del talento individual, el nuevo proceso requerirá jugadores con personalidad, carácter y capacidad de influir en sus compañeros.

Para Marco Fabián, el relevo generacional no debe provocar preocupación, sino ilusión. El exfutbolista considera que México cuenta con una base sólida de jugadores que ya demostraron su capacidad en escenarios de máxima presión.

“Líderes, siempre hay, aunque de diferentes maneras. Veo a Erik Lira como un gran líder, tanto dentro del campo como en el vestuario. Edson Álvarez y Raúl Jiménez son jugadores con mucha experiencia, que pueden apoyar y guiar a los jóvenes. Incluso Gilberto Mora, pese a su corta edad, da un gran ejemplo con su forma de trabajar y comportarse”, mencionó, en charla exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El exatacante de las Chivas, quien actualmente forma parte de la directiva de un club en Andorra, recalcó que —más allá de contar con jugadores de confianza— todos los que sean convocados a la Selección Mexicana deben comprometerse plenamente con el proyecto: “Los jóvenes deben tener el compromiso de defender la camiseta nacional”.

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