El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó este jueves un conjunto de históricas leyes para prohibir que las plataformas de redes sociales puedan ofrecer funciones adictivas a menores de 16 años, la primera de este tipo en Estados Unidos.

"California prohíbe las funciones adictivas de las redes sociales para niños, intensifica la lucha contra los chatbots de Inteligencia Artificial (IA) peligrosos y refuerza la protección de la privacidad de todos los niños", informó Newsom en un mensaje en X.

Esta legislación pretende crear "las regulaciones más estrictas del país para los chatbots de acompañamiento" para restringir a los menores de 16 años el acceso a la reproducción automática y las fuentes algorítmicas basadas en el historial y los perfiles de los usuarios, agregó.

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Esta medida pionera se suma a otra serie de leyes que ha firmado esta semana para endurecer los controles tecnológicos en el estado de California.

Una de ellas pretende establecer un marco para que "organizaciones de verificación independientes evalúen los sistemas y modelos de IA para el cumplimiento de las leyes estatales", explicó la oficina del gobernador en un escrito.

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El otro proyecto responde a la creación de un registro estatal para auditores de IA y establece estándares para su independencia, transparencia e integridad.

El paquete de medidas impulsadas por Newsom responde a una estrategia más amplia que está llevando a cabo California en un intento por regular los límites de la IA y consolidarse a la vanguardia frente a los avances tecnológicos.

El estado lideró un proyecto en 2024 para abordar temas como las falsificaciones profundas (deepfakes), las marcas de agua digitales, la infancia y los trabajadores.

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También promulgó una medida pionera para exigir que las mayores empresas de IA divulguen públicamente sus protocolos de seguridad y firmó dos proyectos de ley para proteger la imagen digital de los artistas del uso de las actuaciones generadas por IA.

Estas medidas se enmarcan tras el histórico y mediático juicio que enfrentó Meta el pasado agosto tras una demanda colectiva que acusó al gigante tecnológico de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores y de engañar a los consumidores sobre su seguridad.

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Meta acordó pagar hasta 18 mil millones de dólares y aplicar cambios estrictos en Instagram y Facebook para resolver estas demandas para evitar la celebración de un juicio federal en California.

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